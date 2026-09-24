Pakistanul mobilizează polițiști înaintea mitingului de susținere pentru fostul premier aflat la închisoare

Poliția a mobilizat 22.000 de agenți de securitate pentru a bloca accesul în Islamabad. Intrarea și ieșirea din provincia vecină, Khyber Pakhtunkhwa – unde partidul lui Khan se află la putere– sunt interzise, după cum a declarat Poliția pentru AFP, citată de France24.

Polițiștii au blocat principalele autostrăzi, punctele de intrare, dar și intersecțiile. Traficul a ajuns într-un punct mort iar legăturile de transport au fost complet întrerupte.

Măsurile de securitatea luate înaintea protestului de duminică, s-au intensificat după ce, la începutul săptămânii, surorile fostului premier, Aleema Khan, Uzma Khan și Noreen Niazi au fost reținute preventiv după ce au mobilizat susținători pe rețelele sociale. Cele 3 surori ale fostului premier vor petrece 30 de zile în arest preventiv pentru„mobilizarea susținătorilor prin intermediul rețelelor sociale și incitarea împotriva instituțiilor statului”, potrivit unui ordin consultat de jurnaliștii AFP. Zeci de parlamentari, lideri regionali și activiști ai opoziției afiliați partidului lui Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), au fost, de asemenea, arestați în mai multe districte din provincia Punjab și în capitala Islamabad.

Aproape 1.500 de activiști au partidului PTI au fost reținuți, potrivit purtătorului de cuvânt al formațiunii, Sheikh Waqas Akram.

Reținerea și cenzura, constestată

Organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului și-au exprimat, în repetate rânduri, îngrijorarea cu privire la intensificarea cenzurii presei, arestările în masă și restricțiile asupra libertăților fundamentale din Pakistan, pe fondul impasului politic actual.

„Vizarea familiei lui Imran Khan și a activiștilor partidului PTI constituie o încălcare flagrantă a drepturilor lor la libertate, la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică”, a declarat Babu Ram Pant, reprezentant al Amnesty International. „Astfel de acțiuni evidențiază gravitatea restricțiilor actuale din Pakistan”, a conchis acesta. Acuzațiile fostului premier Fostul premier Imran Khan, cu vârsta de 73 de ani, se află în închisoare din august 2023 și se confruntă cu zeci de acuzații, de la corupție la trădare și incitare la violență, în urma revoltelor anti-sistem care au avut loc pe scară largă în mai 2023. Khan și echipa sa de avocați resping acuzațiile, calificându-le drept cazuri cu motivație politică menite să-i neutralizeze popularitatea. Anul acesta a urmat un tratament medical, familia și avocatul său afirmând că și-a pierdut aproape complet vederea la ochiul drept. Susținut inițial de puternica instituție militară a țării în timpul ascensiunii sale la putere, Khan a intrat în conflict cu aceasta pe tema unor numiri cheie și a politicii externe, înainte de a fi demis în urma unui vot de neîncredere în parlament, în aprilie 2022. El a acuzat public conducerea militară, inclusiv pe șeful armatei, generalul Asim Munir, că a orchestrat demiterea sa și că a condus o campanie susținută de persecuție politică. Marșul către capitală reprezintă prima acțiune de stradă de amploare a PTI din ultimele luni, menită să facă presiuni pentru eliberarea lui Khan.