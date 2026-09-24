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Cel mai mare loc de joacă din Europa a fost amenajat pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos

Cel mai mare loc de joacă din Europa a fost amenajat la Roma pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos și are numeroase zone pentru copii și adulți. Locul de joacă uriaș face parte dintr-un parc arheologic la fel de spectaculos.
Cel mai mare loc de joacă din Europa a fost amenajat pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 10:19, Știri externe
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Noul loc de joacă a fost inaugurat în această săptămână.

Este un spațiu de agrement și sport amenajat pe pista fostului aeroport din Centocelle, primul din Italia.

Autoritățile locale l-au prezentat drept cel mai mare din Europa. Complexul cuprinde zone de fitness, de pilates și de yoga, dar și mai multe terenuri de baschet, de volei, de pickleball și mese de ping-pong.

Locul de joacă este inclus într-un parc spectaculos, plin de vegetație, de piețe și de vestigii romane. Continuarea pe Mediafax Italia.

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