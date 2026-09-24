Cel mai mare loc de joacă din Europa a fost amenajat pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos

Cel mai mare loc de joacă din Europa a fost amenajat la Roma pe pista primului aeroport din Italia. Obiectivul este spectaculos și are numeroase zone pentru copii și adulți. Locul de joacă uriaș face parte dintr-un parc arheologic la fel de spectaculos.