Cum ar putea Marea Britanie să piardă până la 6,5 miliarde de lire pe an. Regula de după Brexit care lovește exporturile

Un raport al institutului britanic IPPR, citat de The Guardian, arată că lipsa unui acord prin care cele două părți să își recunoască reciproc testările și certificările a creat costuri suplimentare pentru companii. Potrivit analizei, pierderile sunt estimate între 3,7 și 6,5 miliarde de lire pe an. Impactul ar echivala cu aproximativ 0,18% din venitul național anual al Marii Britanii.

Companiile au renunțat să mai exporte sau și-au mutat activitatea în UE

După intrarea în vigoare a noilor reguli comerciale post-Brexit, companiile britanice care vor să vândă produse în UE trebuie să facă față unor cerințe suplimentare. Una dintre probleme este lipsa unui acord de recunoaștere reciprocă a evaluărilor produselor. În absența acestuia, anumite companii ajung să suporte proceduri și costuri suplimentare pentru accesul pe piața europeană.

IPPR susține că unele firme au renunțat complet să mai exporte în UE. Altele și-au înființat subsidiare în interiorul blocului comunitar pentru a reduce aceste bariere. Institutul estimează că pierderile s-au acumulat în fiecare an de la intrarea în vigoare a actualelor reguli comerciale, în 2021.

Cercetătorii au încercat să separe efectul regulilor comerciale de alte probleme care au afectat exporturile britanice. Printre factorii analizați s-au numărat pandemia de COVID-19, modificările lanțurilor globale de aprovizionare, sancțiunile impuse Rusiei, șocurile de pe piața energiei și schimbările privind reexporturile. Potrivit IPPR, efectul asociat lipsei unui acord de recunoaștere reciprocă a rămas semnificativ și după luarea în calcul a acestor factori.

Industria auto și cea farmaceutică sunt printre cele mai afectate

Cele mai mari pierderi estimate se concentrează în câteva sectoare importante ale economiei britanice. Exporturile de automobile și componente auto ar fi putut fi cu 2,48-3,42 miliarde de lire mai mari în fiecare an dacă barierele suplimentare nu ar fi existat.

În cazul produselor electronice, diferența estimată este de 1,17-1,67 miliarde de lire anual. Industria farmaceutică ar fi putut înregistra exporturi suplimentare de aproximativ 740-820 de milioane de lire pe an. IPPR cere guvernului britanic să reia negocierile cu Bruxelles-ul pentru un acord de recunoaștere reciprocă.

Propunerea institutului presupune și o așa-numită „aliniere dinamică”. Marea Britanie ar păstra regulile relevante pentru produse în concordanță cu cele europene, astfel încât autoritățile din cele două părți să poată recunoaște mai ușor testările efectuate de cealaltă parte.

Piața unică pentru bunuri între Marea britanie și UE, deocamdată respinsă

Guvernul britanic a propus deja în acest an crearea unei piețe unice pentru bunuri între Marea Britanie și UE. Oficialii europeni au respins însă propunerea în forma prezentată, cerând o cooperare mai profundă, dar în limitele principiilor fundamentale ale Uniunii.

Raportul IPPR susține că valoarea comerțului pierdută din cauza acestor bariere este de aproximativ trei ori mai mare decât câștigul anual pe care guvernul britanic îl estimează din acordul comercial CPTPP cu țări precum Japonia, Canada și Australia.