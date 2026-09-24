Adrian Câciu: România s-a împrumutat cu aproximativ 60 de miliarde de euro în 15 luni. Fiecare român, mai dator cu 1.800 de euro

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu susține că, în aproximativ 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan, România a contractat împrumuturi brute de aproximativ 60 de miliarde de euro, adică peste 300 de miliarde de lei.

Potrivit estimării sale, analiză publicată pe pagina de Facebook, datoria publică a crescut în aceeași perioadă cu aproximativ 33 de miliarde de euro, respectiv circa 174 de miliarde de lei.

Acesta a prezentat cifrele în scris și a precizat că vorbește despre împrumuturi brute, „atât finanțarea deficitului, dar și refinanțarea datoriei ajunse la scadență”, împreună cu „acoperirea parțială a necesarului de finanțare rămas”.

„În aproximativ 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan, România a contractat împrumuturi brute de aproximativ: 60 de miliarde de euro. Adică peste 300 de miliarde de lei. Împrumuturile au depășit viteza de 1000 euro/secundă!!! Vorbim despre împrumuturi brute – aici intră atât finanțarea deficitului, dar și refinanțarea datoriei ajunse la scadență, precum si acoperirea partială a necesarului de finanțare rămas.”, a scris Câciu.

Estimează o creștere a datoriei cu 33 de miliarde de euro

Fostul ministru al Finanțelor spune că, din totalul împrumuturilor contractate, creșterea efectivă a datoriei publice ar fi de aproximativ 33 de miliarde de euro, echivalentul a 174 de miliarde de lei.

El scris însă că această valoare este o estimare și nu o cifră oficială finală, fiindcă „Ministerul Finanțelor nu a publicat încă stocul datoriei publice până la nivelul lunii august”.

„Dar cu cât a crescut datoria publică? Estimarea prudentă, pe baza ultimelor date oficiale disponibile și a împrumutului SAFE încasat ulterior, indică aproximativ: 33 de miliarde de euro. Adică aproximativ 174 miliarde lei. Fiecare român, copil, pensionar, persoana activă, este mai dator cu aproximativ 1800 euro după doar 15 luni.”, a scris el.

El a făcut o precizare și despre modul în care această sumă a fost calculată.

„Fac o precizare importantă. Ministerul Finanțelor nu a publicat încă stocul datoriei publice până la nivelul lunii august. La ultima raportare disponibilă, pentru luna mai, datoria publică ajunsese la 1.194 miliarde de lei. Ulterior, în august, România a încasat 2,5 miliarde de euro prin SAFE. Iar SAFE este împrumut, adaugă la datoria publică.”

„Am ales să nu adaug mecanic la datorie și deficitul acumulat după luna mai. Până la publicarea datelor oficiale, nu putem determina riguros ce parte din acesta s-a transformat în datorie suplimentară și ce parte a fost gestionată prin bufferul Trezoreriei și prin celelalte ajustări stoc-flux. De aceea, prefer o estimare prudentă.”, adaugă Câciu.

„60 de miliarde de euro, împrumuturi brute”

Fostul ministru al Finanțelor a sintetizat propria sa estimare pentru perioada de aproximativ 15 luni.

„Sinteza celor 15 luni: 60 miliarde euro – împrumuturi brute. 33 miliarde euro – creșterea estimată a datoriei publice. Când Ministerul Finanțelor va publica datele restante privind datoria publică, vom putea înlocui estimarea cu cifra oficială. Până atunci, prefer să nu adaug la datorie sume pe care datele oficiale încă nu ne permit să le demonstrăm.”

Potrivit datelor oficiale, la finalul anului 2025, datoria publică guvernamentală a României era de 1.255,6 miliarde de lei, iar datoria publică totală ajunsese la 1.284 de miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor a spus că evoluția datoriei a fost determinată de finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea datoriei ajunse la scadență și consolidarea rezervei de valută a Trezoreriei.

Câciu: „Nu trebuie să ne mirăm” de creșterea cheltuielilor cu dobânzile

Fostul ministru a făcut precizări și despre nivelul datoriei de creșterea cheltuielilor cu dobânzile.

El susține că, în condițiile unor noi împrumuturi contractate la dobânzi mai mari decât cele aferente unor datorii mai vechi, costurile de finanțare cresc.

„Când vedem o creștere a cheltuielilor cu dobânzile să nu ne miram de acel plus de 8,1 miliarde lei când adaugi stocului de datorie cel puțin 15% în doar 15 luni, la dobânzi de 7% și refinanțezi datorii care aveau dobânzi de 3% cu datorie noua luată la dobândă de peste 7%.”, a spus acesta.

În septembrie, premierul interimar Ilie Bolojan declara că România va plăti în 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei pentru dobânzile aferente creditelor contractate în anii anteriori.