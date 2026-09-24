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SoftBank împrumută 11,1 miliarde de dolari pentru pariul său uriaș pe OpenAI. Ce se află în spatele operațiunii

SoftBank a atras 11,1 miliarde de dolari printr-o nouă emisiune de obligațiuni, în timp ce își extinde masiv investițiile în inteligența artificială și în OpenAI.
SoftBank împrumută 11,1 miliarde de dolari pentru pariul său uriaș pe OpenAI. Ce se află în spatele operațiunii
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
24 sept. 2026, 07:09, Economic
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Operațiunea este una dintre cele mai mari finanțări de acest tip realizate de o companie din regiunea Asia-Pacific, scrie Reuters.

Banii vor alimenta următoarea tranșă pentru OpenAI

Cea mai mare parte a fondurilor este destinată finanțării ultimei tranșe de 10 miliarde de dolari din angajamentul de 30 de miliarde de dolari pe care SoftBank l-a făcut pentru OpenAI. După finalizarea investiției, contribuția totală a grupului japonez la OpenAI va ajunge la 64,6 miliarde de dolari.

SoftBank a emis trei serii de obligațiuni în dolari. Prima are o valoare de 1 miliard de dolari și o maturitate de trei ani și jumătate. Alte două tranșe au valori de câte 4,5 miliarde de dolari, cu maturități de cinci ani și jumătate, respectiv șapte ani și jumătate. Dobânzile sunt de 8,625%, 9,25% și 9,75%, în funcție de maturitate. Compania a emis și două tranșe în euro, de câte 500 de milioane de euro, cu randamente de 7,125% și 8%.

Sam Altman

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, vorbește în cadrul unei conferințe de presă. Foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa

SoftBank își asumă o expunere tot mai mare pe AI

Finanțarea vine după ce SoftBank a emis în această lună obligațiuni în valoare de 1.000 de miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 6,3 miliarde de dolari, destinate investitorilor de retail.

Grupul japonez a direcționat deja zeci de miliarde de dolari către OpenAI și alte proiecte de infrastructură pentru inteligență artificială. Fondatorul Masayoshi Son urmărește transformarea SoftBank într-unul dintre principalii investitori ai sectorului. Dimensiunea finanțărilor începe însă să atragă atenția piețelor. Costul asigurării datoriei SoftBank împotriva unui eventual default a crescut puternic în ultimele luni. Spread-ul CDS pe cinci ani a depășit 400 de puncte de bază în această săptămână, față de aproximativ 280 în iunie.

În același timp, SoftBank spune că urmărește să mențină raportul dintre împrumuturi și valoarea totală a activelor sub 25% în condiții normale și sub 35% chiar și în situații extraordinare. La sfârșitul lunii iunie, indicatorul era de 13%.

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