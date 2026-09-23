Europa își pregătește cea mai mare mină de pământuri rare. Planul prin care vrea să scape de dependența de China

Zăcământul conține 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare

Complexul Fen, situat la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Oslo, este estimat să conțină 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare, inclusiv neodim și praseodim, potrivit Euronews. Acestea sunt utilizate la fabricarea magneților puternici pentru vehicule electrice, tehnologii de energie regenerabilă și echipamente de apărare.

Preocupările legate de mediu au întârziat proiectul timp îndelungat. Studiile realizate în zonă au identificat 78 de specii de animale și plante pe cale de dispariție, printre care specii rare de gândaci, arbori, mușchi și ciuperci.

Exploatarea ar urma să aibă loc sub pământ

Rare Earths Norway (REN), compania care deține drepturile de exploatare, a declarat că mina propriu-zisă ar fi „invizibilă”, deoarece extracția și concasarea minereului ar urma să se desfășoare sub pământ. Totuși, ar fi necesare instalații de procesare la suprafață.

La începutul acestui an, guvernul norvegian a preluat de la municipalitate responsabilitatea pentru lucrările de planificare, inclusiv analiza unor amplasamente alternative pentru instalațiile de la suprafață.

„Obiectivul este să avem un plan în vigoare până cel târziu în 2028, dar, de preferat, înainte de acest termen”, a declarat miercuri, la o conferință de presă, ministrul Industriei, Cecilie Myrseth.

Norvegia vrea să reducă dependența Europei de China

Guvernul norvegian afirmă că Complexul Fen ar putea contribui la consolidarea lanțurilor europene și occidentale de aprovizionare cu minerale critice. În prezent, în Europa nu este exploatat niciun zăcământ de pământuri rare, ceea ce face continentul puternic dependent de China pentru aceste materii prime.

Metalele din categoria pământurilor rare sunt esențiale pentru fabricarea unor produse care variază de la telefoane inteligente și mașini electrice până la avioane de luptă și sunt clasificate drept critice de Uniunea Europeană.

REN speră să înceapă exploatarea în prima jumătate a anilor 2030.