„Peștele spion”, noua armă a Chinei. Robotul înoată ca un pește adevărat, dar este o dronă militară periculoasă

Robotul subacvatic autonom este numit „BG-5 Golden Dragon Fish” și destinat supravegherii și recunoașterii discrete în ape puțin adânci.

Aproape imposibil de distins de un pește adevărat

Modelul este conceput după exotica arowana aurie, iar aspectul și modul său de mișcare în apă sunt aproape imposibil de distins de cele ale unui pește adevărat, notează Blic.

Spre deosebire de dronele subacvatice clasice, care folosesc elice zgomotoase, BG-5 Golden Dragon Fish folosește o coadă flexibilă cu articulații multiple. Această coadă imită mișcarea ondulatorie și naturală a unui pește real, ceea ce îi permite să se miște silențios și neobservat prin apă.

În plus, robotul nu se bazează pe rute preprogramate și fixe. Este echipat cu senzori avansați și un sistem care recunoaște obstacolele de pe drum în timp real. Astfel, robotul își planifică mișcarea complet independent și se adaptează la mediu.

Poate ajunge la o adâncime maximă de cinci metri

Robotul are o lungime de aproximativ 63 de centimetri, cântărește aproximativ 3,2 kilograme și poate fi scufundat la o adâncime de maxim 5 metri.

În ceea ce privește viteza, „peștele spion” se mișcă cu aproximativ 0,6 metri pe secundă, conform sursei citate.

Pe lângă modelul de bază, compania a prezentat și o variantă mai avansată, denumită BG-5V â. Această versiune aduce posibilități de planificare a rutelor complexe, distribuție inteligentă a sarcinilor, control al formațiunii și coordonare completă a mai multor roboți simultan.

În acest mod, compania chineză poziționează mai clar robotul nu doar ca un simplu spion individual, ci ca o platformă integrată pentru efectuarea de operațiuni autonome complexe și sincronizate sub apă.