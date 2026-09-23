Un grup de hackeri revendică un atac asupra FBI și amenință cu date sensibile. Ce răspund autoritățile

Autoritățile federale americane investighează activități neautorizate care ar fi afectat FBIjobs.gov, principalul portal prin care persoanele interesate de o carieră în cadrul FBI pot consulta posturile disponibile și depune candidaturi, relatează The Independent. Site-ul era indisponibil miercuri dimineață.

„FBI este la curent cu afirmațiile privind activități neautorizate care afectează FBIjobs.gov și investighează în prezent”, a transmis Biroul federal, potrivit sursei citate.

Hackerii susțin că au obținut informații despre agenți și candidați

Atacul a fost revendicat printr-un mesaj publicat online de gruparea de hackeri ShinyHunters.

Mesajul, adresat directorului FBI, Kash Patel, și conducerii diviziei cibernetice a instituției, susține că atacatorii ar fi compromis date „foarte sensibile” privind aproape toți agenții FBI și persoanele care au depus cereri de angajare în cadrul Biroului.

Amploarea presupusei breșe și natura exactă a informațiilor care ar fi fost accesate nu au fost confirmate. FBI nu a oferit detalii suplimentare, iar o solicitare transmisă la o adresă asociată grupării ShinyHunters nu primise răspuns la momentul publicării informațiilor.

Un ultimatum de o săptămână pentru FBI

Gruparea a legat presupusul atac de un avertisment public emis anterior de FBI în privința ShinyHunters.

Hackerii au transmis că acordă Biroului federal o săptămână pentru a corecta sau elimina anumite afirmații dintr-un anunț public emis în luna mai. În documentul respectiv, FBI descria ShinyHunters drept un grup infracțional cibernetic specializat în breșe de date la scară largă și extorcare.

FBI avertiza, de asemenea, că astfel de actori pot folosi revendicări reale sau exagerate privind accesul la informații personale ori sensibile pentru a determina victimele să plătească. Biroul susținea că membrii unor asemenea grupări pot hărțui victimele și pot pretinde în mod fals că dețin materiale compromițătoare.

ShinyHunters a transmis că s-a declarat „ofensat” de caracterizările respective și a solicitat retragerea lor.

FBI a mai fost vizat de atacuri informatice

Incidentul nu este primul caz recent în care infrastructura informatică sau persoane din conducerea FBI sunt vizate de presupuse atacuri cibernetice.

În luna martie, FBI anunțase o investigație privind „activități suspecte” într-un sistem intern care conținea informații sensibile referitoare la operațiuni de supraveghere și investigații.

Tot în martie, o grupare de hackeri pro-iraniană a susținut că a compromis un cont care îi aparținea directorului FBI, Kash Patel. Gruparea a publicat ulterior online fotografii mai vechi, un CV și documente personale despre care susținea că provin din contul respectiv.

În cazul FBIjobs.gov, investigația este în desfășurare, iar revendicarea ShinyHunters privind accesul la date despre aproape toți agenții FBI și candidații la angajare rămâne, deocamdată, neconfirmată.