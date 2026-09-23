Zelenski, apel către 47 de țări de la tribuna ONU: „Nu-l lăsați pe Putin să vă atragă în acest război”

Zelenski a vorbit la New York despre participarea cetățenilor străini la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a susținut că persoane din zeci de state au ajuns în Rusia „prin înșelăciune și tertipuri”, potrivit APA.

Președintele ucrainean a enumerat printre țările de origine ale acestora Ghana, Nepal, Tadjikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan și Africa de Sud, precizând că este vorba, în total, despre cetățeni din 47 de state.

„Știm că Rusia folosește cetățeni din 47 de țări în războiul său din Ucraina – Ghana, Nepal, Tadjikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, Africa de Sud și multe, multe altele”, a declarat Zelenski.

El a spus că forțele ucrainene întâlnesc pe câmpul de luptă cetățeni ai acestor state și că Ucraina primește uneori solicitări pentru repatrierea luptătorilor străini capturați.

„Vreau să mă adresez direct fiecărui reprezentant al acestor 47 de țări: știți ce face Rusia cu oamenii voștri. Sunt cetățenii voștri. Aveți grijă de ei și nu-i lăsați să ajungă pe un alt front”, a declarat Zelenski.

„Nu-l lăsați pe Putin să vă atragă în acest război. Nu lăsați Rusia să-și stingă incendiile, să-și ascundă rușinea și să plătească pentru nebunia sa cu viețile oamenilor voștri”, a adăugat președintele ucrainean, adresându-se reprezentanților statelor ai căror cetățeni, potrivit acestuia, au ajuns să lupte de partea Rusiei.

Zelenski: „A încercat să se sinucidă când și-a dat seama că va fi capturat”

Referindu-se la implicarea Coreei de Nord în război, Zelenski a declarat că militarii nord-coreeni au fost trimiși să lupte alături de forțele ruse, pentru a sprijini „punctele slabe ale armatei ruse”.

Liderul ucrainean a anunțat și că țara sa a transferat recent Coreei de Sud doi prizonieri de război nord-coreeni.

„Recent, am trimis doi prizonieri de război nord-coreeni în Republica Coreea”, a spus Zelenski.

Unul dintre cei doi – a relatat președintele ucrainean – ar fi încercat să se sinucidă în momentul în care și-a dat seama că urma să fie capturat.

„Unul dintre ei, când și-a dat seama că urma să fie luat prizonier, a încercat să se sinucidă și a fost șocat că soarta nu l-a lăsat să moară. Așa sunt crescuți oamenii în Coreea de Nord. Este realitatea. Le iau libertatea. Le iau dreptul de a alege și le insuflă ideea că trebuie să moară, indiferent de situație”, a declarat Zelenski.