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Nicușor Dan i-a transmis lui Donald Trump că Statele Unite se pot baza pe România: „Noi ne-am făcut bine temele”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a transmis administrației americane răspunsurile la toate întrebările tehnice privind dispunerea trupelor SUA în Europa și că Bucureștiul a propus inclusiv împărțirea costurilor operațiunilor.
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Laura Buciu
23 sept. 2026, 22:34, Politic
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Președintele Nicușor Dan a explicat, la Antena 3 CNN, că administrația americană analizează în prezent modul în care sunt distribuite trupele americane pe continent, procesul urmând să aibă un termen în luna noiembrie.

„Acum, în mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europă cu un termen noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate țările europene”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că România și-a transmis deja poziția și a răspuns solicitărilor tehnice venite din partea administrației SUA.

„Noi ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care mi le-au pus”, a afirmat Dan.

Nicușor Dan a mai spus că România s-a oferit să participe la costurile operațiunilor, însă așteaptă în continuare un răspuns din partea administrației americane.

„Am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestor operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane, timp în care mai avem dialog cu ei”, a mai declarat președintele.

Discuții cu Melania Trump

Întrebat despre discuția avută la recepția oferită de Donald Trump și Melania Trump, Nicușor Dan a spus că interacțiunea cu Prima Doamnă a SUA a fost una scurtă.

„A fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități și mesajul minimal a fost că Statele Unite se pot baza pe România”, a relatat șeful statului.

Nicușor Dan se află la New York pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Cu acest prilej, președintele României și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat și la recepția oferită de Donald Trump și Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

 

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