Siegfried Mureșan explică de ce nu s-a întâlnit cu Grindeanu: „Nu comand domnului Grindeanu unde să ne întâlnim și nici el nu-mi comandă mie”.

Liberalul a afirmat că ar prefera ca întrevederea să aibă loc la Parlament și a respins solicitarea lui Grindeanu de a demisiona din Parlamentul European înaintea votului de învestitură. Mureșan a vorbit și despre mesajul pe care dorește să-l transmită socialiștilor europeni în legătură cu PSD.

Siegfried Mureșan a explicat că a discutat telefonic cu Sorin Grindeanu, însă cei doi nu au stabilit o întâlnire propriu-zisă.

„Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înțeles, domnul Grindeanu și cu mine, este următorul lucru. Am telefonat în jurul orei 11.30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. Și i-am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că documentul i-a fost trimis liderului PSD între orele 17:00 și 18:00 și că rămâne disponibil pentru o discuție.

Mureșan vrea întâlnirea cu PSD la Parlament

Întrebat dacă se va întâlni în cele din urmă cu Sorin Grindeanu, Mureșan a invocat faptul că discuțiile cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale au avut loc la Parlament.

„Am fost la grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR, ale UDMR și la grupul minorităților naționale în Parlamentul României și firesc este ca președintele Camerei Deputaților să dorească un parlament puternic, un parlament în care să aibă loc discuțiile pentru investirea Guvernului, așa cum am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României. Mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României”, a spus premierul desemnat.

Mureșan a susținut că dorește ca relația cu liderul PSD să se desfășoare „pe picior de egalitate”.

„Eu tratez toate partidele în același fel și ca un gest de curtoazie, un gest firesc de curtoazie din partea mea, am mers eu să vizitez partidele la grupurile lor parlamentare, am mers să discut cu parlamentarii și firesc mi se pare ca și cu Partidul Social-Democrat să avem o discuție în Parlamentul României. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm. Dar mereu pe picior de egalitate”, a declarat Mureșan.

Refuză să demisioneze din Parlamentul European

Premierul desemnat a respins solicitarea lui Grindeanu de a renunța la mandatul de europarlamentar înainte de votul de învestitură.

Mureșan a invocat precedentul desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier și situația lui Sorin Grindeanu din perioada în care acesta conducea Consiliul Județean Timiș.

„În ceea ce privește, ideea nouă pe care domnul Grindeanu a prezentat-o astăzi, dorința ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European înaintea votului de investitură, am de spus doar câteva lucruri. Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeași solicitare. Când domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Sorin Grindeanu, a venit ca prim-ministru în guvernul controlat de Liviu Dragnea, a spus public (…) că își va da demisia de la Consiliul Județean după ce depune jurământul și după votul de investitură al guvernului Sorin Grindeanu”, a afirmat Mureșan.

„Nu sper ca socialiștii europeni să stea de vorbă cu pesediștii noștri”

Mureșan a fost întrebat și despre declarațiile acordate anterior publicației Politico și dacă urmărește ca socialiștii europeni să exercite presiuni asupra PSD pentru susținerea viitorului Guvern.

„Nu sper ca socialiștii europeni să stea de vorbă cu pesediștii noștri neapărat, dar îmi doresc ca socialiștii europeni să știe adevărul despre situația din România și despre acțiunile politice ale Partidului Social – Democrat. La nivelul socialiștilor europene a existat mereu o linie roșie în ultimii ani, colaborarea cu partide extremiste, populiste, antieuropene de extremă dreaptă. Dacă socialiștilor europeni nu le place ceva, este cooperarea cu extrema dreaptă”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a acuzat apoi PSD că a colaborat în ultimele luni cu AUR în mai multe acțiuni parlamentare. Aceste afirmații reprezintă poziția politică exprimată de Mureșan.

„Socialiștii europeni văd și ei căci nu mai pot spune astăzi una la București și alta la Bruxelles, văd și socialiștii europeni ceea ce se întâmplă și e clar că acțiunea PSD-ului de a fi colaborat în ultimele luni atât de strâns cu AUR reprezintă o problemă majoră de credibilitate a PSD-ului pe plan european”, a susținut el.

Mureșan a prezentat votul de învestitură drept un test pentru orientarea europeană a PSD.

„PSD-ul dă săptămâna viitoare un test al adevărului, un test pro-european și PSD-ul are de ales. Poate vota guvernul nostru pro-european și încerca să arate că iată derapajele pe care le-au avut cu aur, au fost doar un episod nefericit din care au înțeles, au tras concluziile și au înțeles că au greșit și nu au câștigat, sau poți să voteze cu aur săptămâna viitoare împotriva guvernului pro-european, dar să nu mai încerce apoi să convingă pe nimeni, nici în România, nici dintre partenerii externe că sunt un partid pro-european, că nu îi va mai crede nimeni”, a declarat premierul desemnat.

„Nu sunt arogant, dar nu sunt nici supus”

Întrebat despre acuzația lui Sorin Grindeanu potrivit căreia ar fi arogant, Mureșan a răspuns: „Domnul Grindeanu spune că aș fi arogant. Nu sunt, dar nu sunt nici supus.”

Premierul desemnat a afirmat apoi că România a beneficiat financiar de apartenența la Uniunea Europeană și și-a invocat activitatea din Parlamentul European.

„Sunt un om politic care ține la țara sa, care vrea ca România să fie bine condusă, care înțelege că din apartenența noastră la Uniunea Europeană avem de câștigat. De când am adăugat la Uniunea Europeană până astăzi am contribuit cu 35 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene, am absorbit 110 miliarde de euro. Țara noastră s-a dezvoltat cu fonduri europene”, a afirmat Mureșan.

Mureșan: Scopul este formarea Guvernului

În privința aritmeticii parlamentare, Mureșan a declarat că are în prezent 170 de voturi provenite de la PNL, USR și UDMR și că dialogul cu grupul minorităților naționale va continua. El a indicat pragul de 233 de voturi ca reper pentru votul din Parlament.

„Scopul este să formăm Guvernul, să câștigăm votul în Parlamentul României și să guvernăm România. Avem în momentul de față 170 de voturi din partea parlamentarilor a trei partide Partidul Național Liberal, USR și UDMR. Am avut astăzi o întâlnire cu grupul minorităților naționale Cu care vom continua dialogul până ei își vor anunța decizia la începutul săptămânii viitoare Și vom avea acest dialog serios, civilizat, cu conducerea Partidului Social-Democrat”, a declarat Mureșan.