Peste 50% pe unul dintre tronsoanele Autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Cum avansează lucrările pe A13

Pe tronsonul Boița – Avrig, stadiul fizic a ajuns la 23,54%. Cristian Pistol a publicat pe Facebook noi imagini de pe șantierul A13 și date privind mobilizarea constructorului pe cei peste 34 de kilometri dintre Boița și Arpașu de Jos.

Cel mai avansat dintre cele două sectoare este tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri. Potrivit directorului CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 50,15%.

Mobilizarea s-a dublat pe tronsonul Avrig–Arpașu de Jos

Pe acest sector lucrează în prezent 430 de muncitori și 340 de utilaje, iar Cristian Pistol afirmă că mobilizarea s-a dublat comparativ cu perioada verii.

Echipele execută lucrări la terasamente, inclusiv umpluturi și fundații din balast, dar și la structurile viitoarei autostrăzi. Sunt realizate cofrări ale cuzineților, betonări ale elevațiilor și turnări de beton la zidurile de sprijin. În paralel, se lucrează la gabioane și la montarea țevilor de drenaj.

648 de muncitori pe sectorul Boița – Avrig

Pe tronsonul 1, Boița – Avrig, lung de 14,25 kilometri, stadiul fizic indicat de șeful CNAIR este de 23,54%.

Constructorul are mobilizați aici 648 de muncitori și 222 de utilaje. Lucrările sunt concentrate asupra terasamentelor, unde sunt executate umpluturi și decapări, asupra lucrărilor hidrotehnice, inclusiv gabioane, precum și asupra structurilor. La acestea din urmă se desfășoară operațiuni de armare și cofrare a fundațiilor, pilelor și elevațiilor.

Unul dintre punctele importante ale acestui tronson este viitorul nod rutier din zona Boița. Acesta va realiza conexiunea dintre Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, Autostrada A1 Pitești – Sibiu și DN7.

În total, pe primele două tronsoane sunt mobilizați, potrivit cifrelor comunicate de Cristian Pistol, 1.078 de muncitori și 562 de utilaje.

Contracte de 3,43 miliarde de lei

Valoarea cumulată a contractelor pentru tronsoanele Boița – Avrig și Avrig – Arpașu de Jos este de 3,43 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027.

Întreaga Autostradă Sibiu – Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri. Potrivit informațiilor prezentate de directorul CNAIR, autostrada trebuie finalizată în anul 2028.

Odată realizată, A13 va porni din zona Boița, unde va fi conectată cu A1 și DN7, și va continua spre Avrig, Arpașu de Jos și Făgăraș.