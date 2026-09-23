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Nicușor Dan, discurs strategic la ONU. România mizează pe 100 de miliarde de metri cubi de gaz din Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, în intervenția susținută la cea de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, că România își consolidează rolul în securitatea energetică a Europei și că anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.
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Alexandra-Valentina Dumitru
23 sept. 2026, 17:14, Politic
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„România consolidează reziliența Europei, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat că România va începe anul viitor exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

„Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde metri cub de gaz natural în Marea Neagră”, a declarat șeful statului.

Acesta a subliniat și rolul geografic al României în regiune, atât pentru transport și comerț, cât și pentru energie.

„România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale”, a spus președintele.

„Țara mea servește de hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu, România este deschisă afacerilor și inovației, suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună”, a adăugat Dan.

Președintele a vorbit și despre măsurile luate de România ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în regiune. Șeful statului a subliniat că țara noastră își extinde interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

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