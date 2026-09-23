Nicușor Dan, discurs la ONU: Rusia urmărește „o agendă revizionistă”. România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova

Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova și a susținut creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Președintele României a prezentat, în discursul susținut miercuri la ONU, efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și consecințele directe resimțite de România, stat cu cea mai lungă frontieră dintre țările UE și NATO cu Ucraina.

Nicușor Dan a acuzat Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, că și-a abandonat responsabilitatea privind menținerea păcii și securității internaționale.

„Doamnelor și domnilor, ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scală largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agenda revizionistă”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România a simțit direct efectele războiului

Șeful statului a invocat incidentele produse în spațiul aerian românesc și a amintit că o dronă s-a prăbușit pe teritoriul țării.

„În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente”, a spus președintele.

Nicușor Dan a reafirmat apoi angajamentul Bucureștiului față de Kiev.

„Am mai spus-o și o spunem din nou, România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie”, a declarat șeful statului.

Președintele a enumerat sprijinul acordat refugiaților și rolul României în facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene, după atacurile rusești asupra porturilor și infrastructurii de profil.

„România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România pe cale feroviară și pe cale navigabilă”, a afirmat Nicușor Dan.

Marea Neagră și securitatea energetică

O altă temă a discursului a fost securitatea Mării Negre. Nicușor Dan a amintit cooperarea României cu Bulgaria și Turcia pentru combaterea pericolului reprezentat de minele marine.

„Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecție a infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii”, a declarat președintele.

Șeful statului a anunțat, de asemenea, dezvoltarea, împreună cu Bulgaria, a unui hub pentru securitate maritimă și a vorbit despre extinderea interconexiunilor energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

„România va continua să susțină capacitatea de rezistență” a Republicii Moldova

Nicușor Dan a acordat o parte importantă a discursului Republicii Moldova, pe care a descris-o drept a doua țară cea mai afectată de războiul din Ucraina.

„România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război”, a afirmat președintele.

El a susținut că Republica Moldova este supusă atât efectelor economice ale războiului, cât și unor acțiuni hibride.

„Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic, provocat de agresiunea Rusiei, și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor statale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat și sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, arătând că România îi oferă sprijin politic, tehnic și diplomatic.

Nicușor Dan: „Europa este ținta unui război hibrid”

De asemenea, președintele a avertizat că acțiunile Rusiei nu trebuie analizate exclusiv prin prisma războiului din Ucraina.

„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, șeful statului a legat capacitatea de descurajare de majorarea investițiilor în apărare.

„Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare”, a spus președintele.

„România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%”, a adăugat Nicușor Dan.

Nivelul de 3,7% pentru cheltuielile cumulate de apărare și securitate în 2026 fusese anunțat anterior de șeful statului și în contextul summitului NATO din luna iulie.