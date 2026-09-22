Oana Țoiu: Dacă nu ai educația necesară, ai o vulnerabilitate crescută la strategiile Rusiei de dezinformare

Oana Țoiu: Investițiile în apărare trebuie să susțină și economia

Oana Țoiu a explicat că România trebuie să își construiască o bază de producție pentru apărare care să genereze locuri de muncă și să permită țării să devină furnizor pentru alte state.

„De aceea, modul în care am abordat achizițiile este că am spus că, de această dată, din instrumentul SAFE, dar și din bugetul nostru național, ceea ce cumpărăm nu este evaluat doar pe baza caracteristicilor tehnice, ci trebuie, ori de câte ori este posibil, să creeze locuri de muncă aici, acasă, și să creeze împreună cu partenerii noștri strategici o ofertă care să ne transforme într-un furnizor pe piață”, a declarat Țoiu, aflată la New York.

În acest context, ministrul interimar al Afacerilor Externe a atras atenția că investițiile în apărare nu trebuie să ducă la neglijarea altor domenii, precum educația.

„Dacă nu ai educația necesară, ai o vulnerabilitate crescută la strategiile Rusiei”

„Pentru că vei avea avioane și vei avea tancuri și vei avea nave pentru apărare. Dar dacă nu ai educația necesară, ai o vulnerabilitate crescută la strategiile Rusiei de dezinformare”, a spus Oana Țoiu.

„Așa că ai protejat steagul pe uscat, în aer, pe apă, dar ai rămas vulnerabil pe un alt teren tactic, care este dezinformarea și opiniile și percepțiile oamenilor și accesul la adevăr”, a adăugat aceasta.

Potrivit lui Țoiu, există o modalitate prin care România poate aloca mai mulți bani pentru apărare și, în același timp, să continue să investească în ceea ce este necesar pentru societate.

„Educația. Și asta înseamnă, de asemenea, să creezi fluxul financiar care revine pentru a crea locurile de muncă, pentru a crea producția în care ești, de asemenea, furnizor pentru alții din întreaga lume. Astfel, ai acel flux financiar care îți permite să ai o apărare mai puternică și îți permite să continui investițiile strategice de care are nevoie creșterea țării”, a afirmat ministrul interimar.