România și Bulgaria vor găzdui hub-ul european pentru securitate maritimă la Constanța și Varna. Marea Neagă, „calea maritimă a viitorului”

Întrebată cum poate România contribui la securitatea europeană și la protejarea fluxurilor energetice din zona Mării Negre, ministrul de Externe a indicat, între altele, dezvoltarea unor noi capacități militare.

„În ceea ce privește noile echipamente militare, și în România producem drone maritime și ambarcațiuni care au ele însele capacitate antirachetă. Iar aceasta este o linie de producție româno-americană. Și vedem un potențial pentru asta și în viitor”, a declarat Oana Țoiu.

„Marea Neagră, în mod special, este zona asupra căreia ne concentrăm și care se află, de asemenea, în centrul discuțiilor noastre cu instituțiile americane, pentru că aceasta este autostrada, sau, mai degrabă, calea navigabilă, aș spune, a viitorului,” a mai spus Țoiu.

Șefa diplomației române a amintit și cooperarea navală dintre România, Bulgaria și Turcia în domeniul deminării și a afirmat că a fost convenită extinderea colaborării pentru protejarea infrastructurii critice.

Hub pentru securitatea maritimă la Constanța și Varna

Un alt proiect prezentat de ministru privește hub-ul de securitate maritimă al Uniunii Europene.

„Avem acum o decizie finală, împreună cu Bulgaria, și discuția cu instituțiile europene pentru a-l amplasa la Constanța și Varna, pentru a putea avea în același timp o conexiune cu instituțiile europene, NATO, dar și cu celelalte țări de la Marea Neagră care nu sunt Rusia, pentru că avem nevoie și de o mai bună coordonare între noi”, a afirmat Țoiu.

Ministrul a spus că România dorește să valorifice inclusiv experiența statelor baltice în coordonarea securității maritime, chiar dacă situația de la Marea Neagră este diferită și mai diversă.

Peste două miliarde pentru infrastructura cu dublă utilizare

Țoiu a vorbit și despre investițiile destinate infrastructurii care poate avea atât utilizare civilă, cât și militară.

„Am alocat peste două miliarde pentru infrastructura cu dublă utilizare, pentru autostrada care ne conectează cu Moldova. Este ceva ce ar fi trebuit să facem cu cel puțin un deceniu în urmă”, a spus ministrul.

Portul Constanța reprezintă, de asemenea, o prioritate, România urmărind creșterea capacității acestuia și consolidarea mijloacelor de supraveghere și protecție.

„După cum ați văzut, am avut și drone care au ajuns în apropierea Portului Constanța. Așadar, există un accent pe achizițiile de acolo, pentru a avea o mai bună cunoaștere analitică a ceea ce se întâmplă și o capacitate mai bună de a-l proteja”, a afirmat Oana Țoiu.

Ministrul a susținut că riscurile din regiune au crescut în special pe fondul efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și că soluția sustenabilă pentru securitatea regiunii presupune sprijinirea Ucrainei și a procesului de pace până la încheierea conflictului.