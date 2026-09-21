Țoiu: România vrea protejarea rutelor comerciale și a coridoarelor de solidaritate din Marea Neagră

Oana Țoiu: Marea Neagră și Portul Constanța sunt „absolut esențiale”

„Din perspectiva României, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, ne concentrăm asupra securității maritime. Marea Neagră și Portul Constanța sunt absolut esențiale, nu doar pentru România și regiune, ci și pentru asigurarea accesului la alimente la prețuri accesibile în Orientul Mijlociu și Africa. Peste 60 de milioane de tone de cereale tranzitează prin Portul Constanța și Marea Neagră”, a declarat Țoiu, în discursul postat pe X.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a precizat că România este un producător important de cereale și sprijină, totodată, tranzitul cerealelor ucrainene către țările care au nevoie de acestea.

„În acest sens, vom discuta astăzi, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor externe și pe parcursul întregii săptămâni, inclusiv într-o masă rotundă dedicată, alături de Franța, Uniunea Europeană și Ucraina, despre modul în care putem proteja cel mai bine coridoarele de solidaritate și rutele comerciale din Marea Neagră”, a mai spus Țoiu.

Țoiu, discuții cu miniștrii de Externe din Australia, India și Coreea de Sud

Oana Țoiu a precizat că sunt programate și discuții cu miniștrii afacerilor externe din Australia, India și Coreea de Sud, precum și cu viceministrul afacerilor externe al Japoniei.

„Ne aflăm într-un moment în care rolul Uniunii Europene în lume este din ce în ce mai important, iar acesta este obiectivul nostru comun și procesul coordonat prin intermediul reuniunii Organizației Națiunilor Unite din această săptămână”, a afirmat ministrul interimar.

Oana Țoiu: Rusia vizează infrastructura civilă din porturi, de-a lungul Dunării

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a condamnat din nou războiul de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei și a atras atenția asupra numărului tot mai mare de victime civile.

„Observăm că aceștia vizează direct infrastructura civilă din porturi, de-a lungul Dunării. Ei vizează capacitatea țărilor de a-și vinde pașnic produsele și de a asigura o economie stabilă, necesară pentru reziliența cetățenilor lor”, a spus Țoiu.

Ea a precizat că președintele României va aborda această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

România susține reforma ONU

Oana Țoiu a vorbit și despre implicarea României în reforma Organizației Națiunilor Unite și sprijinirea organizațiilor multilaterale.

„De trei ani participăm la reforma Adunării Generale a ONU, printr-o rezoluție adoptată în septembrie anul trecut, iar în prezent deținem președinția consiliului executiv al agențiilor ONU”, a declarat ea.

Ministrul interimar a subliniat importanța ONU și necesitatea transformării organizației pentru ca aceasta să ofere rezultate concrete mai rapid.

„Credem cu tărie că ONU este mai necesară ca niciodată. Credem, de asemenea, că este o organizație care și-a demonstrat contribuția și relevanța și care se află acum într-un moment de transformare, deoarece cetățenii și alegătorii doresc să vadă rezultate concrete mai repede”, a spus Țoiu.

Potrivit acesteia, România susține eforturile pentru protejarea valorilor, menținerea păcii și securității, atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și existența unei voci unite acolo unde este necesar.

Oana Țoiu: România este un susținător ferm al soluției celor două state

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a menționat și soluția celor două state, despre care a spus că este „foarte importantă” pentru România în această săptămână.

„România este un susținător ferm al soluției celor două state și ne bucurăm că există un impuls internațional pentru a asigura acest lucru în continuare”, a afirmat Oana Țoiu.