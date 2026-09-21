„Consolidăm partea nordică a Flancului Estic, dar uităm Marea Neagră”: Analist politic, despre prezența lui Nicușor Dan la Summitul Arctic

Invitat luni la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul, analistul politic Ștefan Popescu a vorbit despre prezența președintelui Nicușor Dan la Summitul Arctic, pe 14 septembrie.

„Mi se pare că noi consolidăm partea nordică a Flancului Estic, dar uităm Marea Neagră. Intrarea Finlandei și a Suediei am aplaudat-o, dar nu ne-am gândit că ne-a dezechilibrat, adică a marginalizat Marea Neagră”, a declarat el.

Acesta a transmis că s-a bucurat de prezența lui Nicușor Dan la summit, însă i-ar fi plăcută să vadă „că România este la Marea Neagră”.

„Există o organizație de cooperare a Mării Negre, unde România este parte, unde și Rusia este parte. Există Consiliul Arctic, unde și Rusia a început să intre pe sub masa. Adică ea a fost scoasă din Consiliul Arctic și pe urmă au băgat-o în comisii. E un proces de reintegrare”, afirmă analistul.

Potrivit acestuia, nu înseamnă submisivitate sau pas înapoi, ci „înseamnă să-și gestioneze adversarul”.

„Gestionarea adversarului nu se face numai cu măciuca, se face și cu diplomația. Sau mai ales cu diplomația, pentru că te uiți și la resurse și uitați câte capete, adică câte decizii sunt la nivelul european. Noi nu suntem Statele Unite să vorbim o capitală, un om. Noi suntem 27”, continuă Popescu.

În acest context, „cred că am fi avut cu adevărat o poziție originală și cred că am fi dat și un semnal care ar fi consolidat securitatea națională a României. Faptul că pătrund drone de peste tot aici, nu știi niciodată ce se poate întâmpla”, adaugă el.

Potrivit acestuia, „faptul că noi discutăm de protecția infrastructurilor cu țările nordice este o altă realitate strategică în zona nordică față de Marea Neagră, unde ard lucrurile și sunt lovite nave efectiv. Este total diferită realitatea”.

Analistul susține că e complicat și nu e credibil ca România să aducă această expertiză de acolo.

„Eu sunt de acord cu acest efort financiar la nivel european, dar trebuia președintele României să spună acolo că și Marea Neagră are o importanță strategică la fel de mare”, a conchis analistul politic.