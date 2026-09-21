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Sorin Grindeanu, mesaj către președintele Nicușor Dan: când o să ținem cont și de ce vor românii?

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că prin desemnările de premier pe care le face, ignoră rezultatul alegerilor parlamentare din 2024.
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Radu Mocanu
21 sept. 2026, 14:01, Politic
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PSD, către Nicușor Dan: cCând o să ținem cont și de ce vor românii?

Sorin Grindeanu a spus că deciziile de desemnare a premierilor luate la Palatul Cotroceni ocolesc voința exprimată de cetățeni la urne, întrucât au fost desemnați doar politicieni din PNL, care s-a clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare și un independent a cărui formațiunea nici nu a intrat în legislativ. 

„Eu, deocamdată, văd că există nominalizări doar dinspre partidul care a ieșit al treilea, și anume PNL. Eu v-aș ruga frumos să vă aduceți aminte că domnii ăștia de la PNL, care sunt acum foarte nervoși, au ieșit pe locul trei la alegerile parlamentare din urmă cu aproape doi ani, în 2024. Am văzut nominalizări tot de dreapta de când e Nicușor Dan președinte. Am văzut nominalizarea lui Veștea, am văzut nominalizarea lui Tomac, am văzut nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Au venit dintr-o zonă din asta care n-a câștigat alegerile”, a declarat Grindeanu, luni, în conferința de presă de după ședința de partid. 

Liderul social-democrat a susținut că președintele Nicușor Dan trebuie să ia în calcul și componența parlamentară în procesul de formare a Guvernului. 

„Dar când o să ținem cont și de ce vor românii?”, s-a întrebat ironic Grindeanu.

„Mureșan să își depună mai repede mandatul” 

Președintele PSD a declarat, de asemenea, că este convins că viitorul guvern nu va obține votul de învestitură, cerându-i premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună mandatul. 

„Eu sunt convins că acest guvern va pica. Am fost foarte serios mai devreme, extrem de serios, când i-am cerut domnului Mureșan dacă nu vrea voturi din zona extremistă, să își depună mandatul. Repede. Ca să nu mai pierdem timpul. Și după  aceea, în funcție de decizia pe care o ia președintele, vom intra într-un nou scenariu”, a mai spus președintele PSD. 

Mesajul acestuia vine după ce Partidul Social-Democrat a decis să nu acorde voturile de învestitură Cabinetului pe care îl va propune Siegfried Mureșan, invocând  continuarea politicilor lui Ilie Bolojan pentru situația economică dificilă.

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