Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier | Mesajul transmis de Mureșan

Siegfried Mureșan, mesaj după semnarea decretului: „Obiectivul este formarea unui guvern competent, stabil și capabil”

Siegfried Mureșan a anunțat, pe pagina proprie de Facebook, că decretul prin care a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Acesta i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru desemnare, adăugând că viitorul Guvern trebuie să corecteze ceea ce consideră „nedreptăți acumulate în societate”.

„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare. Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte. Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”, a transmis Siegfried Mureșan.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 21 septembrie, decretul prin care Siegfried-Vasile Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru.

Anunțul a fost făcut luni de Administrația Prezidențială, după ce șeful statului a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul este emis în baza articolului 103, alineatul (2) din Constituția României, care prevede procedura pentru formarea unui nou Guvern.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a transmis Administrația Prezidențială.

În acest moment, Siegfried Mureșan a intrat oficial în procedura de formare a noului Guvern.

El trebuie să pregătească programul de guvernare și lista miniștrilor și să le prezinte Parlamentului pentru obținerea votului de încredere.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de Nicușor Dan în urma consultărilor cu partidele parlamentare. PNL, USR și UDMR și-au exprimat susținerea pentru candidatura sa.

Luni, premierul desemnat a anunțat că vrea să prezinte programul de guvernare în prima parte a acestei săptămâni și că, ulterior, va începe discuțiile cu formațiunile parlamentare.

Acesta a mai spus că intenționează să depună programul de guvernare și lista cabinetului în Parlament până la finalul săptămânii. Audierile miniștrilor ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.