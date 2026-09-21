Sorin Grindeanu, anunț major după ședința cu liderii de partid: PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan

Misiune aproape imposibilă pentru Siegfried Mureșan după refuzul PSD. Chiar și în scenariul maximal îi lipsesc 24 de voturi Conducerea PSD a decis luni, 21 septembrie, să nu acorde voturile partidului unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. La finalul ședinței conducerii social-democrate, Sorin Grindeanu a sintetizat poziția partidului: „PSD votează doar un guvern din care face parte”, adăugând că PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan. Decizia scoate, cel puțin în acest moment, din calculele premierului desemnat cel mai mare grup parlamentar. PSD are în prezent 126 de senatori și deputați. Parlamentul are în prezent 464 de mandate ocupate. Constituția prevede că programul și lista Guvernului trebuie aprobate cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce în actuala structură înseamnă minimum 233 de voturi favorabile. Siegfried Mureșan are, pe hârtie, sprijinul celor trei formațiuni care l-au susținut pentru funcția de premier: PNL – 80 de parlamentari

USR – 58

UDMR – 31 În total, 169 de voturi. Prin urmare, numai cu PNL, USR și UDMR, lui Mureșan îi lipsesc 64 de voturi pentru a ajunge la cele 233 necesare. CITEȘTE AICI ANALIZA COMPLETĂ

Sorin Grindeanu, anunț major după ședința PSD: „Nu putem gira prin vot continuarea acestui model economic”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după ședința partidului că social-democrații nu vor vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că intenționează să continue politicile fostului premier Ilie Bolojan.

„România are cea mai mare cădere economică din ultimii 5 ani și jumătate. România are cea mai mare inflație din ultimii 3 ani, din aprilie 2023 încoace. În economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani, cam 70 de mii la nivelul efectiv al salariaților”, a spus liderul PSD.

El a spus că românii au trecut prin 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare și că pensionarii sunt printre cei mai afectați.

„La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la prețul energiei electrice și la combustibil, cu benzina peste 10 lei și motorina peste 11 lei”, a afirmat Grindeanu.

„PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota”, a declarat Grindeanu.

„În loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce au mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul 3”, a spus liderul PSD.

Președintele PSD a afirmat că partidul ar fi vrut să afle și care este planul lui Mureșan pentru rectificarea bugetară și care este viziunea sa pentru bugetul pe 2027.

„Aș fi vrut să văd din partea domnului Mureșan, în loc de veșnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul domniei sale pentru rectificare, dar și cum are, sau care e viziunea pentru bugetul pe 2027. N-am văzut nimic din această perspectivă. Eu cred că nu doar noi ne-am fi așteptat la aceste lucruri, ci toți românii”, a spus Grindeanu.

„Pentru toate acestea și nu numai, PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu în ședință: Noi nu ne trădăm electoratul. Rămânem consecvenți. Nu putem susține un Bolojan mai mic. Va avea mai puține voturi decât Vestea

Potrivit unor surse Mediafax, Sorin Grindeanu le-ar fi spus colegilor din PSD, în ședința BPN de luni, că partidul nu își va „trăda electoratul” și nu va susține un Guvern condus de Siegfried Mureșan, pe care l-a comparat cu un „Bolojan mai mic”.

Sorin Grindeanu ar mai fi susținut că Mureșan va obține mai puține voturi decât Adrian Veștea și că PSD trebuie să rămână consecvent față de propriul electorat.

Mesajul unui lider social-democrat în timpul ședinței PSD: Nu putem vota continuarea unei guvernări pe care am votat să o oprim

Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării și, în prezent, deputat în Parlamentul României, a scris un mesaj pe Facebook, chiar în timpul ședinței de la sediul partidului. Social-democrații s-au reunit să decidă dacă susțin sau nu guvernul Mureșan la votul de învestire.

„Motivul principal pentru care PSD nu poate acorda un vot de susținere Guvernului Mureșan este cât se poate de simplu: premierul desemnat a anunțat că va continua aceeași politică de austeritate a lui Bolojan”, a transmis Fifor, într-o postare pe Facebook.

Acesta mai spune că social-democrații sunt amenințați cu alegerile anticipate. În reacție, fostul ministru susține că preferă alegerile anticipate decât să voteze guvernul condus de Siegfried Mureșan.