Misiune aproape imposibilă pentru Siegfried Mureșan după refuzul PSD. Chiar și în scenariul maximal îi lipsesc 24 de voturi

Conducerea PSD a decis luni, 21 septembrie, să nu acorde voturile partidului unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. La finalul ședinței conducerii social-democrate, Sorin Grindeanu a sintetizat poziția partidului: „PSD votează doar un guvern din care face parte”, adăugând că PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan.

„PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota”, a declarat Grindeanu.

Decizia scoate, cel puțin în acest moment, din calculele premierului desemnat cel mai mare grup parlamentar. PSD are în prezent 126 de senatori și deputați.

Cifra care contează: 233

Parlamentul are în prezent 464 de mandate ocupate. Constituția prevede că programul și lista Guvernului trebuie aprobate cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce în actuala structură înseamnă minimum 233 de voturi favorabile.

Siegfried Mureșan are, pe hârtie, sprijinul celor trei formațiuni care l-au susținut pentru funcția de premier:

PNL – 80 de parlamentari

USR – 58

UDMR – 31

Total: 169 de voturi.

Prin urmare, numai cu PNL, USR și UDMR, lui Mureșan îi lipsesc 64 de voturi pentru a ajunge la cele 233 necesare.

Calculul este unul teoretic: nici măcar toate cele 80 de voturi liberale nu pot fi considerate automat garantate, în contextul tensiunilor din PNL și al parlamentarilor care l-au contestat pe Ilie Bolojan.

Cu minoritățile: 186. Tot mai lipsesc 47

Următoarea rezervă de voturi este Grupul parlamentar al minorităților naționale, care are 17 deputați.

Dacă toți cei 17 ar vota Guvernul Mureșan, calculul ar deveni:

169 + 17 = 186 de voturi.

Pragul este 233, deci ar mai lipsi 47 de voturi.

Scenariul maximal: 209 voturi. Tot mai lipsesc 24

Există și un scenariu și mai favorabil premierului desemnat. Potrivit structurii actuale a Parlamentului, Mureșan ar putea încerca să negocieze cu parlamentarii neafiliați care nu intră în conflict cu condițiile politice puse de UDMR.

Un calcul maximal indică până la 23 de asemenea voturi.

Astfel: 169 PNL-USR-UDMR + 17 minorități + 23 neafiliați = 209 voturi.

Chiar și în acest scenariu, Guvernul ar rămâne cu 24 de voturi sub pragul de 233.

Iar acesta este un scenariu maximalist, care presupune atât disciplină aproape totală în PNL, cât și sprijinul integral al minorităților și atragerea tuturor celor 23 de parlamentari neafiliați luați în calcul.

De unde ar putea veni ultimele 24 de voturi

După refuzul PSD, pe tablă rămân în principal AUR și grupurile sau parlamentarii proveniți din formațiunile mai mici.

Problema este că pozițiile publice actuale se exclud reciproc. AUR a anunțat că nu votează Cabinetul Mureșan, iar premierul desemnat a afirmat că nu intenționează să negocieze cu partidul lui George Simion. UDMR a pus, la rândul său, condiții privind o eventuală majoritate dependentă de formațiunile naționaliste.

Grupul PACE-Întâi România s-a pronunțat de asemenea împotriva învestirii lui Mureșan, iar Victor Ponta a declarat că parlamentarii UPR nu vor susține Guvernul.