Mesajul unui lider social-democrat în timpul ședinței PSD: Nu putem vota continuarea unei guvernări pe care am votat să o oprim

Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării și, în prezent, deputat în Parlamentul României, a scris un mesaj pe Facebook, chiar în timpul ședinței de la sediul partidului. Social-democrații s-au reunit să decidă dacă susțin sau nu guvernul Mureșan la votul de învestire.
„Motivul principal pentru care PSD nu poate acorda un vot de susținere Guvernului Mureșan este cât se poate de simplu: premierul desemnat a anunțat că va continua aceeași politică de austeritate a lui Bolojan”, a transmis Fifor, într-o postare pe Facebook.
Ședința Biroului Politic Național al PSD a început la ora 11:00, luni, 21 septembrie. Liderii social-democrați s-au reunit pentru a decide ce poziție vor adopta față de executivul pe care îl au în față. Dacă susțin Guvernul Mureșan în ziua votului de învestire, partidele din actualul guvern interimar, PNL, USR și UDMR le-au propus social-democraților să stea un an în opoziție, după care să revină la guvernare printr-o rotativă.
Mihai Fifor îl critică dur pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, despre care spune că „își pune bețe în roate” singur.
„Siegfried Mureșan face tot ce îi stă în putință pentru a nu fi votat de PSD. Nu poți avea drept program politic „jos PSD”, să ataci PSD de dimineața până seara, iar apoi să faci apel la „responsabilitate” și „stabilitate” când ai nevoie de voturile noastre. Responsabilitatea presupune dialog. Stabilitatea presupune construcție politică. Iar o majoritate se construiește prin negociere și printr-un program pentru țară, nu prin atacarea permanentă a partidului ale cărui voturi le ceri apoi în Parlament”, a mai precizat deputatul PSD.
Fifor mai spune că social-democrații sunt amenințați cu alegerile anticipate. În reacție, fostul ministru susține că preferă alegerile anticipate decât să voteze guvernul condus de Siegfried Mureșan.
„Ni se flutură apoi amenințarea anticipatelor. Anticipatele nu sunt o sperietoare. Sunt un mecanism democratic și constituțional. Evident, nu reprezintă scenariul ideal într-un moment economic atât de dificil. Dar frica de alegeri nu poate constitui motivul pentru care PSD să voteze politici pe care le consideră greșite. Mai bine ne întoarcem la votul românilor decât să votăm împotriva lor”, a adăugat Mihai Fifor.
Liderul PSD încheie postarea cu aceeași întrebare, întrebare pe care și Sorin Grindeanu, președintele partidului, a adresat-o încă de la desemnare: „Schimbă Siegfried Mureșan politicile Guvernului Bolojan sau le continuă?”, a concluzionat Mihai Fifor.