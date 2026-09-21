Mesajul unui lider social-democrat în timpul ședinței PSD: Nu putem vota continuarea unei guvernări pe care am votat să o oprim

Mihai Fifor, fost ministru PSD și deputat în Parlamentul României, a scris un mesaj pe Facebook, în timpul discuțiilor de la sediul partidului în care vor decide dacă votează sau nu guvernul Mureșan. Liderul susține că social-democrații nu vor vota executivul propus de PNL, USR și UDMR. Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu a făcut încă declarații pe acest subiect.