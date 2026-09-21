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Premierul desemnat Sigfried Mureșan anunță când ar putea reveni TVA la 19%

Premierul desemnat Sigfried Mureșan, susține revenirea TVA la 19% „de îndată ce România își va permite acest lucru”, după măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Premierul desemnat Sigfried Mureșan anunță când ar putea reveni TVA la 19%
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
21 sept. 2026, 13:26, Politic
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„Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru”, a scris premierul desemnat Sigfried Mureșan, pe Facebook.

Mureșan afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat o situație bugetară dificilă, cu un deficit de peste 9% din PIB, și a fost nevoit să adopte măsuri dificile pentru redresarea finanțelor publice.

„Aceste decizii nu au fost ușoare. Acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine”, a transmis premierul desemnat.

Mureșan: Nu avem nevoie de noi creșteri de taxe și impozite

TVA a fost majorată de Guvernul condus de Ilie Bolojan în cadrul măsurilor de consolidare fiscală, deși Nicușor Dan se angajase în campania electorală că taxa pe valoarea adăugată nu va fi majorată.

Premierul desemnat susține că situația economică a României este acum mai bună decât cea găsită de Guvernul Bolojan și afirmă că nu sunt necesare noi majorări de taxe și impozite.

„Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA”, a declarat Mureșan.

Acesta pledează pentru continuarea reducerii cheltuielilor statului și a risipei, urmând ca eventualele măsuri de relaxare fiscală să fie analizate în funcție de evoluția situației bugetare.

„Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale”, a precizat premierul desemnat.

În ceea ce privește TVA, Mureșan a reiterat că obiectivul este revenirea la cota de 19%, însă numai atunci când situația finanțelor publice va permite o astfel de măsură.

„În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru”, a încheiat Sigfried Mureșan.

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