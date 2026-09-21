Aparat de bruiaj găsit în mașina lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Verificările DIICOT continuă

Perchezițiile nu au fost încă finalizate, iar anchetatorii continuă verificările la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT și dus la locuința sa pentru a asista la percheziții. În paralel, anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Dosarul vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit DIICOT, ancheta pornește de la o presupusă fraudă în care o persoană vătămată ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro, drept garanție pentru obținerea unei finanțări externe de 6 milioane de euro.

Ulterior, suspecții ar fi promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro și ar fi solicitat o garanție suplimentară de 100.000 de euro.

La sediul DIICOT sunt așteptați pentru audieri Călin Georgescu și alte persoane vizate în anchetă. În fața instituției s-au adunat deja câteva zeci de susținători ai fostului candidat, iar Jandarmeria a suplimentat efectivele din zonă.

Perchezițiile sunt în desfășurare. DIICOT urmează să stabilească, în urma verificărilor, relevanța și proveniența obiectelor ridicate în cadrul anchetei.