Presa rusă reacționează la ridicarea lui Călin Georgescu de DIICOT. TASS amplifică mesajul „România este o dictatură”

Cazul Călin Georgescu a ajuns rapid luni, 21 septembrie, în presa internațională, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au efectuat percheziții.

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost ulterior dus la sediul DIICOT pentru audieri. La momentul primelor relatări internaționale, autoritățile nu anunțaseră luarea unei măsuri preventive împotriva acestuia.

Cum prezintă presa rusă cazul

În Rusia, subiectul a fost preluat rapid de unele dintre principalele publicații politice și economice.

RBC a titrat: „În România a fost reținut fostul candidat la președinție Călin Georgescu” și a relatat că acesta a fost oprit în timp ce se deplasa cu mașina și dus la locuința sa pentru efectuarea percheziției în prezența sa.

Și cotidianul economic Vedomosti a publicat luni o știre cu titlul „În România a fost reținut fostul candidat la președinție Georgescu”, relatând despre intervenția Poliției și DIICOT și despre cele cinci percheziții efectuate în dosar.

TASS preia mesajul lui George Simion: „România este o dictatură”

Agenția rusă de stat TASS a mers însă mai departe de relatarea anchetei și a transformat reacția președintelui AUR, George Simion, într-o știre separată.

Titlul preluării TASS este „Opoziția română acuză autoritățile de dictatură după reținerea lui Georgescu”.

Agenția citează mesajul publicat de acesta după operațiunea DIICOT:

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură”, a transmis George Simion.

TASS adaugă că Georgescu este suspectat de constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă și că prejudiciul investigat este de aproximativ 1,1 milioane de euro. Agenția menționează și faptul că plângerea care a declanșat investigația a fost depusă în 2024.

Mesajul lui Simion a fost preluat și de alte publicații ruse. Obșcestvennaia Slujba Novostei a publicat un material cu titlul „Liderul opoziției române Simion a numit dictatură reținerea lui Georgescu”, punând aceeași declarație în centrul relatării.

Bloomberg: „Fostul candidat prezidențial pro-rus, anchetat pentru fraudă”

Publicația îl descrie pe Călin Georgescu drept „fost candidat prezidențial pro-rus” și relatează că acesta a fost dus la audieri de procurorii pentru criminalitate organizată, într-o anchetă privind o presupusă schemă de fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Bloomberg notează că informațiile despre anchetă provin din presa locală și plasează noul dosar în contextul controverselor care l-au însoțit pe Georgescu după alegerile prezidențiale din 2024.

Presa ucraineană îl prezintă pe Georgescu drept „pro-rus”

Kyiv Post a relatat caz prezentându-l pe Georgescu drept „fost candidat prezidențial pro-rus”.

Kyiv Post amintește și celălalt dosar în care Georgescu este judecat, alături de Horațiu Potra și alți inculpați, pentru acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale.