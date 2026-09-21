Răspunsul lui Grindeanu privitor la propunerea Mureșan: PSD a decis azi să nu voteze un guvern Bolojan 2.0

Declarația a fost făcută luni, la finalul ședinței liderilor PSD.

„PSD a decis azi să nu voteze un guvern Bolojan 2.0 (…) PSD votează doar un guvern din care face parte”, a explicat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul PSD a susținut că decizia a fost luată în unanimitate. El i-a atacat pe liberali susținând că de fapt Mureșan nu dorește să ajungă premier.

„Unii vor să rămână blocați în cămară, să aprindem lumina (…) Tot ce a făcut demonstrează că nici nu dorește să ajungă premier, este o regie”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El a reluat atacurile asupra Guvernului Bolojan pe care îl acuză de prăbușirea economică și a nivelului de trai.

Ce s-a discutat în ședința PSD

Ședința Biroului Politic Național al PSD s-a desfășurat luni dimineață. Liderii social-democrați s-au reunit pentru a decide ce poziție adoptă față de premierul propus de președintele României, Nicușor Dan. PNL, USR și UDMR le-au propus social-democraților să voteze Guvernul Mureșan și să stea un an în opoziție, după care să revină la guvernare printr-o rotativă.