Documentul surpriză găsit la perchezițiile de la Călin Georgescu: o „legitimație diplomatică” a Ordinului de Malta. Ambasadorul: Nu e membru, noi nu am emis-o

Documentul ar fi fost descoperit în timpul perchezițiilor efectuate luni, 21 septembrie, la domiciliul lui Călin Georgescu. Pe legitimație apare denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”, iar titularul este trecut drept „SENATOR GEORGESCU CALIN”. În dreptul funcției apare mențiunea „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.

Legitimația utilizează însemne și elemente grafice asociate Ordinului de Malta.

Ambasadorul Ordinului de Malta: Călin Georgescu nu este membru

Contactat de G4Media, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, Roberto Musneci, a negat autenticitatea documentului și a precizat că fostul candidat la Președinție nu face parte din organizație.

„Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta”, a declarat Musneci pentru G4Media.

Ambasadorul a explicat că există organizații care folosesc fără autorizare denumirea și simbolurile Ordinului de Malta, fenomen descris prin termenul de „mimic orders”. Ordinul avertizează și pe site-ul său oficial asupra existenței unor astfel de entități, precizând că acestea nu au legături cu Ordinul Suveran Militar de Malta recunoscut internațional.

Organizația oficială, cu sediul instituțional la Roma, are relații diplomatice cu peste 100 de state și cu Uniunea Europeană și are statut de observator permanent la ONU. Ea avertizează că nu recunoaște legitimitatea organizațiilor care îi folosesc numele sau emblemele fără drept.

Călin Georgescu, ridicat din trafic și dus la percheziții

Descoperirea documentului vine în contextul operațiunii desfășurate luni dimineață de DIICOT. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții, după care urma să fie dus la sediul DIICOT pentru audieri.

DIICOT a anunțat oficial că procurorii Structurii Centrale și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – despre care DIICOT susține că ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale. Acuzațiile se află în faza de anchetă penală și urmează să fie probate în cadrul procedurilor judiciare.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Anchetatorii susțin că unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate, cu condiția depunerii unei garanții.

Victima ar fi transferat peste un milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, după ce i-ar fi fost promisă majorarea finanțării la 15 milioane de euro. DIICOT estimează prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.

Procurorii au cerut, de asemenea, informații autorităților din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția.