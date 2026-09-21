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Sorin Grindeanu, contactat de Bolojan pentru o întâlnire, dar nu și de Siegfried Mureșan: Mă așteptam să fiu sunat dacă vrea voturile PSD

Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că Ilie Bolojan l-a contactat pentru o întâlnire, dar Siegfried Mureșan nu l-a căutat pentru a discuta despre voturile PSD pentru noul Guvern.
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21 sept. 2026, 14:06, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința conducerii partidului, că nu a avut nicio discuție cu premierul desemnat Siegfried Mureșan despre susținerea Guvernului în Parlament.

Acesta a spus că se aștepta ca europarlamentarul PNL să îl contacteze dacă își dorește voturile social-democraților, precizând, în schimb, că a fost sunat de fostul premier Ilie Bolojan.

Întrebat dacă a discutat cu Siegfried Mureșan de joi, când acesta a fost desemnat de președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că premierul desemnat ar fi trebuit să îl caute.

„În mod normal trebuia să mă caute domnia sa, cred. Dacă ar fi vrut voturile de la noi, nu s-au întâmplat lucrurile acestea. M-a sunat, în schimb, și m-a căutat Ilie Bolojan”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă Ilie Bolojan i-a cerut să voteze Guvernul Mureșan prin intermediul apelului telefonic.

„Nu. Dacă săptămâna asta ne putem întâlni. Sigur. De-aia v-am spus că e Bolojan 2.0”, a răspuns președintele PSD.

El a spus că nu a fost stabilită încă o întâlnire cu Ilie Bolojan, dar că se aștepta ca premierul desemnat să îl contacteze înainte de ședința PSD.

„N-am stabilit. Dar sigur că mă așteptam să fiu sunat. Așa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD. Eu am anunțat de joi seară, cred, că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiți un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Nici nu știu de ce vrea să ne întâlnim”

Întrebat dacă Ilie Bolojan este pregătit să facă o concesie în discuțiile cu PSD, Grindeanu a evitat să spună exact, precizând, în schimb, că nici măcar nu știe care este motivul pentru care fostul premier dorește o întâlnire.

„Speculez. Adică nici nu știu de ce vrea să ne întâlnim”, a declarat liderul PSD.

Declarațiile au fost făcute după ce Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină în Parlament Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Grindeanu a descris executivul propus de premierul desemnat drept un „Guvern Bolojan 2.0”.

PSD susține că nu va vota un Guvern din care nu face parte.

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