Prima pagină » Știrile zilei » AUR își arată susținerea față de Călin Georgescu, după ce a fost ridicat de DIICOT: Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice

AUR își arată susținerea față de Călin Georgescu, după ce a fost ridicat de DIICOT: Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice

Alianța pentru Unirea Românilor și-a arătat luni susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, care a fost ridicat de către procurorii DIICOT. Parlamentarii formațiunii au invocat prezumția de nevinovăție, susținând că Georgescu nu va fi condamnat în acest dosar.
AUR își arată susținerea față de Călin Georgescu, după ce a fost ridicat de DIICOT: Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 sept. 2026, 14:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute de deputatul Ștefăniță Avrămescu care a respins ideea unei delimitări a formațiunii AUR față de Călin Georgescu. 

„În momentul de față vedem acuzații, dar cred poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nici o condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurge”, a spus parlamentarul, luni, într-o conferință de presă. 

Întrebat dacă formațiunea s-ar delimita de fostul candidat în cazul unei condamnări, deputatul a răspuns: „Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva”. 

Dosar penal pentru grup infracțional organizat și înșelăciune

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de procurorii DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este vizat într-o cauză penală complexă ce privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, ambele cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii susțin că Georgescu, alături de un cetățean român de 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

O victimă ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție, pentru a obține o finanțare fictivă de 6 milioane de euro.

Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT. 

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
GSP.ro
„100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului” / Călin Georgescu, la DIICOT! Primele declarații
Gandul
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
Libertatea
Mesajul DUREROS al lui Cindy Crawford pentru fiul ei înainte ca tânărul să se stingă din viață: „Sunt atât de mândră de…”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia