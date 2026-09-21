AUR își arată susținerea față de Călin Georgescu, după ce a fost ridicat de DIICOT: Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice

Declarațiile au fost făcute de deputatul Ștefăniță Avrămescu care a respins ideea unei delimitări a formațiunii AUR față de Călin Georgescu.

„În momentul de față vedem acuzații, dar cred poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nici o condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurge”, a spus parlamentarul, luni, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă formațiunea s-ar delimita de fostul candidat în cazul unei condamnări, deputatul a răspuns: „Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva”.

Dosar penal pentru grup infracțional organizat și înșelăciune

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de procurorii DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este vizat într-o cauză penală complexă ce privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, ambele cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii susțin că Georgescu, alături de un cetățean român de 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

O victimă ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție, pentru a obține o finanțare fictivă de 6 milioane de euro.

Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.