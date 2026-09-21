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PNL acuză PSD de rea-credință: Ar fi trebuit să decidă privind Guvernul Mureșan după analizarea programului

PNL acuză conducerea PSD de rea-credință după ce social-democrații au anunțat că nu vor susține un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii susțin că PSD ar fi trebuit să analizeze programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a lua o decizie privind învestirea noului Executiv.
PNL acuză PSD de rea-credință: Ar fi trebuit să decidă privind Guvernul Mureșan după analizarea programului
Cosmin Pirv
21 sept. 2026, 14:54, Politic
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UPDATE Siegfried Mureșan: PSD a decis să nu susțină Guvernul înainte să vadă programul

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat și el după decizia conducerii PSD și susține că social-democrații au transmis deja parlamentarilor partidului să nu susțină viitorul Executiv, înainte ca programul de guvernare să fie prezentat și înaintea unui dialog privind prioritățile României.

El susține că programul de guvernare la care se lucrează va urmări „creșterea sustenabilă, pe termen lung, a nivelului de trai al românilor”.

Printre prioritățile enumerate de Mureșan se află reformarea companiilor de stat, eficientizarea administrației publice, predictibilitatea guvernării, utilizarea responsabilă a banului public, întărirea securității și consolidarea rolului României în Uniunea Europeană.

„Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de un guvern”, a mai transmis premierul desemnat.

Mureșan susține că PSD are două opțiuni: să susțină Guvernul propus, ceea ce ar permite, în opinia sa, deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână, sau să respingă Executivul și să prelungească „pe perioadă nedeterminată” criza politică.

Știre inițială:

„Dacă era de bună-credință și preocupat de interesul țării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureșan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat și a soluțiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă țara noastră”, transmite PNL.

Liberalii acuză conducerea PSD că, prin refuzul de a susține Guvernul Mureșan, contribuie la „adâncirea și prelungirea crizei politice”, despre care afirmă că generează riscuri pentru România.

PNL invocă mai multe teme care, în opinia partidului, necesită un Executiv cu puteri depline: rectificarea bugetară, proiectul bugetului pentru 2027, evoluția prețurilor la energie și continuarea absorbției fondurilor europene.

Liberalii avertizează, de asemenea, că prelungirea crizei politice ar putea afecta ratingul de țară, susținând că respingerea unui nou guvern ar însemna „promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți”.

PNL consideră că partidele parlamentare trebuie să analizeze programul de guvernare și componența Executivului propus, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a decide asupra votului de învestitură.

Partidul Național Liberal anunță că susține demersurile premierului desemnat Siegfried Mureșan de a prezenta, în termenul constituțional, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ședința de partid privind desemnarea noului premier, că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan, acuzând continuarea politicilor lui Ilie Bolojan pentru situația economică dificilă.

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