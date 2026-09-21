Sorin Grindeanu îi cere premierului desemnat să-și depună mandatul: Dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat luni, 21 septembrie, la finalul ședinței conducerii partidului, că îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să își depună mandatul, dacă nu vrea să accepte voturi de la PSD sau dinspre partidele din opoziție.
„De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poată intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă dorește voturi din altă parte, evident că poate să existe majorități în Parlament și fără Partidul Social-Democrat. Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.
Conducerea PSD s-a reunit astăzi în ședință tocmai pentru a decide dacă îl susțin sau nu pe Siegfried Mureșan în încercarea sa de a accede către șefia Guvernului. Sorin Grindeanu a fost nemulțumit de faptul că premierul desemnat nu l-a contactat, știind că social-democrații se reunesc pentru a decide dacă își dau sau nu voturile către un guvern PNL-USR-UDMR.
„Noi am votat o moțiune de cenzură ca să schimbăm direcția greșită în care mergea România. Nu îmi doresc să vină un guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție greșită, că altfel nu mă mai dădeam jos pe Bolojan. Așa că de aici apelul meu de mai devreme, să nu pierdem timpul. Mureșan să-și depună mandatul, să putem ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte”, a mai spus șeful PSD.
Siegfried Mureșan este susținut atât de partidul său, cât și de USR și UDMR, partide cu care liberalii au rămas la guvernare în interimat, după moțiunea de cenzură prin care PSD a demis executivul. De atunci, pe masa președintelui au existat două propuneri: una venită dinspre social-democrați, în persoana lui Sorin Grindeanu, și una venită dinspre alianța partidelor rămase la Palatul Victoria, reprezentate de Siegfried Mureșan.
Joi, 19 septembrie, Nicușor Dan a făcut cea de-a treia desemnare de la demiterea Guvernului: l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a-și găsi o majoritate care să susțină un executiv cu puteri depline la votul de învestire din Parlament. Matematica parlamentară însă nu este în favoarea premierului desemnat. Guvernul Mureșan ar avea nevoie de voturi de la PSD sau de voturi din AUR pentru a trece de votul Parlamentului.
Decizia luată astăzi în Biroul Politic Național al social-democraților este una îngrijorătoare pentru șansele lui Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a mai declarat însă că este deschis la discuții cu liberalii. Șeful PSD a condiționat rezultatul deciziei din partid de abordarea pe care o vor urma social-democrații.
„Când tu vii și primul lucru pe care îl spui este că vei continua direcția pe care a avut-o Ilie Bolojan, cum te aștepți din partea PSD-ului să te voteze? Și pentru că astăzi le spuneți un nu celor de la PNL și USR. Cu cine vă așteptați să faceți acea majoritate parlamentară pro-europeană pe care și-o dorește președintele? Considerați că veți avea o ofertă bună pentru cei de la PNL și USR în definitiv pentru a vă vota totuși? Consider că noi, atunci când vom, dacă vom fi în această situație, deși o speculație, în mod sigur nu vom avea aceeași atitudine pe care au avut-o cei de la PNL și USR, o parte din cei de la PNL și cei de la USR în această perioadă, ca și cum și-ar dori, și-au făcut tot lucrul, toate lucrurile posibile, să-și dorească ca noi să nu votăm un asemenea guvern”, a mai precizat Grindeanu.
Siegfried Mureșan a anunțat însă, cu câteva minute înainte ca Sorin Grindeanu să iasă la declarații, că își propune ca executivul pe care îl va conduce să scadă cota de TVA pe care Guvernul Bolojan a crescut-o la începutul mandatului.