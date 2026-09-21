Sorin Grindeanu îi cere premierului desemnat să-și depună mandatul: Dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îi cere lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să-și depună mandatul, în condițiile în care acesta nu ar vrea să facă majoritate cu PSD sau să ia voturi de la AUR. Este concluzia ședinței care s-a terminat, după două ore de discuții, la sediul social-democraților.