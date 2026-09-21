Mii de perechi de ochelari de soare de 2 milioane de lei, găsite la Constanța

Descoperirea a fost făcută joia trecută, în cadrul unui control fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România, potrivit comunicatului citat.

„În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 4000 de perechi de ochelari de soare, estimate la o valoare de 2 milioane lei susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute”, informeză Poliția de Frontieră.

De asemenea, sâmbătă, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au controlat pe DN 59 un autocar înmatriculat în Turcia și au descoperit aproximativ 50 de perechi de încălțăminte, estimate la o valoare de aproximativ 133.000 de lei, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.

Acestea au fost aduse în țară de un cetățean turc, ce nu deținea acte pentru marfă și nici acordul titularilor mărcilor de punere în circulație.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

Atât perechile de ochelari, cât și cele de pantofi au fost ridicate pentru expertiză și continuarea cercetărilor, iar polițiștii vor lua măsurile legale.