Ce nu va putea afla niciodată știința? Misterele care sfidează cunoașterea

Știința nu oferă adevărul absolut, ci cea mai bună explicație pe care datele, metodele și instrumentele disponibile o permit la un moment dat. Iar această explicație se poate schimba, scrie publicația Scientific American.

Istoria științei arată cât de mult se pot extinde aceste limite. Isaac Newton a formulat în secolul al XVII-lea teoria gravitației, care a funcționat remarcabil pentru problemele vremii. Aproape 250 de ani mai târziu, Albert Einstein a oferit o descriere mai cuprinzătoare prin teoria relativității generale.

Astăzi, fizicienii încearcă să găsească o explicație care să unească relativitatea cu mecanica cuantică. Ceea ce considerăm adevărat despre Univers poate fi, astfel, doar o etapă într-un proces mai lung.

Întrebări imposibile în trecut au devenit probleme științifice

Unele dintre lucrurile considerate cândva imposibil de cunoscut au devenit ulterior accesibile cercetării. Un exemplu celebru este compoziția stelelor. În 1835, filosoful francez Auguste Comte considera că oamenii nu vor putea afla niciodată din ce sunt alcătuite stelele. Astronomii nu puteau ajunge la suprafața lor și nu aveau o metodă directă de analiză.

Apariția spectroscopiei a schimbat situația. Lumina stelelor poate fi descompusă, iar anumite elemente chimice lasă amprente caracteristice în spectru. O întrebare considerată imposibilă a devenit astfel una dintre problemele pe care astronomia le poate studia.

Același mecanism s-a repetat în multe domenii. Înainte de apariția telescoapelor radio, astronomii nici măcar nu știau că Universul emite unde radio. Nu exista, prin urmare, nici întrebarea privind sursa jeturilor uriașe de materie care pornesc din apropierea centrelor unor galaxii.

În biologie, microscoapele au dezvăluit existența microorganismelor. Fără aceste instrumente, cercetătorii nu ar fi avut cum să studieze lumea microscopică și relațiile sale cu organismul uman. Instrumentele noi nu doar răspund la întrebări vechi. Ele creează întrebări complet noi.

Unde se poate lovi știința de o limită definitivă

Totuși, nu orice mister trebuie să aibă un răspuns științific. Există situații în care problema nu este lipsa tehnologiei, ci absența unei posibilități de observare sau experimentare. Dacă un fenomen nu poate fi observat, măsurat sau testat în niciun fel, metoda științifică poate ajunge la o limită pe care instrumentele viitorului nu o pot depăși.

O altă problemă apare atunci când actul de observare modifică fenomenul studiat. În anumite domenii ale fizicii, simpla măsurare nu poate fi separată complet de ceea ce este măsurat. Există și întrebări care ar putea depăși imaginația noastră. Nu putem ști ce nu știm, iar unele dintre cele mai importante mistere ale viitorului s-ar putea să nu poată fi formulate încă.

Această idee schimbă și modul în care trebuie privită evoluția științei. Faptul că o întrebare nu are răspuns astăzi nu înseamnă că va rămâne fără răspuns. Dar nici nu există garanția că toate întrebările vor putea fi rezolvate. Cunoașterea științifică este, în acest sens, un proces continuu de aproximare. Fiecare descoperire poate îmbunătăți explicația existentă, dar poate deschide și alte probleme.

Poate că una dintre cele mai importante limite ale științei este tocmai acceptarea faptului că Universul nu ne promite răspunsuri la toate întrebările. Iar acest lucru nu face știința mai puțin valoroasă. Dimpotrivă. Fiecare limită descoperită poate deveni punctul de plecare pentru următoarea întrebare.