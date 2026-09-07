Nicușor Dan, critică la adresa unor părinți: ”De multe ori, cred că știu mai bine decât profesorii cum trebuie educați copiii”

Președintele Nicușor Dan a atras atenția, în prima zi a anului școlar 2026 – 2027, asupra relației dintre părinți și cadrele didactice, afirmând că, în multe situații, părinții ajung să considere că știu mai bine decât profesorii cum trebuie educați copiii.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la o școală din Curcani, județul Călărași, unde șeful statului a vorbit despre problemele sistemului de educație din România și despre nevoia ca societatea să acorde o importanță mai mare cunoașterii și profesorilor.

„Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul, așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui”, a declarat Nicușor Dan.

Educație fără telefon

Președintele a dat ca exemple situațiile în care părinții consideră că știu mai bine cum ar trebui să fie predată materia sau ce reguli ar trebui aplicate în cazul copiilor.

„Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut că aceste teme trebuie discutate în societate „fără patimă” și a subliniat că statutul profesorilor trebuie îmbunătățit inclusiv din perspectivă financiară.

Probleme de finanțare în educație

Nicușor Dan a vorbit și despre problemele de finanțare ale sistemului de educație, afirmând că educația din România nu a beneficiat, de-a lungul anilor, de finanțarea corespunzătoare.

„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea”, a declarat președintele, adăugând că există o legătură între nivelul de cunoaștere și prosperitatea unei societăți.

Potrivit lui Nicușor Dan, sistemul de educație trebuie să devină mai atractiv pentru cei care aleg cariera didactică. El a precizat că, în prezent, această meserie este aleasă în special de oamenii care simt că au vocație pentru educație.

Mulțumiri pentru dascălii adevărați

Președintele le-a mulțumit profesorilor care, în opinia sa, „fac educație adevărată” pentru copii și i-a îndemnat pe părinți să fie mai deschiși față de recomandările cadrelor didactice.

„Să-i încurajăm pe părinți să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice și să-i încurajăm pe elevi să valorizeze școala”, a transmis Nicușor Dan.

El a subliniat că școala are un rol esențial în dezvoltarea copiilor și că ceea ce învață aceștia este important pentru succesul lor ulterior și pentru dezvoltarea personală.