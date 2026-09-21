Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni: Răcire bruscă, ploi și lapoviță la munte, urmate de o revenire a temperaturilor

Banat și Crișana

În Banat, temperaturile maxime vor coborî la 18-20 de grade în zilele de 22 și 23 septembrie. Ulterior, acestea vor urca spre 22 de grade, iar din 26 septembrie și până la 4 octombrie sunt estimate valori de 24-26 de grade. Temperaturile minime vor fi de 7-8 grade în prima parte a perioadei și în jur de 10 grade la final de septembrie și început de octombrie.

„Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă”, mai spune ANM.

În Crișana, maximele vor scădea la 16-18 grade în 22 și 23 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat. Spre finalul primei săptămâni sunt prognozate temperaturi de 24-25 de grade, care se vor menține și la începutul lunii octombrie. În prima săptămână, temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 8 grade, iar în a doua săptămână, nu vor depși valoare de 10 grade Celsius.

Transilvania și Maramureș

În Transilvania, răcirea va fi și mai pronunțată. Temperaturile maxime vor coborî la 15-16 grade în 22 și 23 septembrie, de la aproximativ 20 de grade în prima zi a intervalului. Ulterior, valorile vor crește până la 21-22 de grade, temperaturi estimate să se mențină până la finalul perioadei.

„Vor fi ploi în perioada 21 – 25 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10…15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă ”, notează ANM.

În Maramureș, temperaturile maxime vor ajunge la 16-17 grade în 22 și 23 septembrie. Încălzirea va începe ulterior, iar la finalul lunii septembrie media maximelor ar putea ajunge la 24 de grade. Spre finalul perioadei sunt estimate valori de 22-23 de grade.

Dobrogea și Moldova

În Moldova, vremea va deveni rece între 21 și 24 septembrie, cu maxime medii de 17-19 grade. Temperaturile vor crește până la finalul lunii, când media maximelor va ajunge la aproximativ 22 de grade. Pentru începutul lui octombrie sunt estimate valori în jurul a 20 de grade.

În Dobrogea, după o primă zi cu temperaturi de aproximativ 27 de grade, urmează o răcire accentuată. În perioada 22-24 septembrie, maximele vor fi de 19-20 de grade, urmând ca pentru restul intervalului să fie estimate valori de aproximativ 22 de grade.

„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie. Sunt probabile intervale cu ploi și în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie” au informat meteorologii. â

Muntenia

În Muntenia, după maxime de 28-30 de grade în prima zi, temperaturile vor scădea la 20-21 de grade în 22, 23 și 24 septembrie. Ulterior, vremea se va încălzi, iar pentru finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie sunt estimate maxime de 23-24 de grade.

„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie și izolat sunt posibile și cantități de apă însemnate (10…15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluția precipitațiilor scade după aceste zile”, a transmis ANM.

Oltenia

În Oltenia, maximele vor scădea de la 26-28 de grade în prima zi la 20-22 de grade în 22 și 23 septembrie. Temperaturile vor crește treptat ulterior, până la 25-26 de grade la final de septembrie și aproximativ 24 de grade la începutul lunii octombrie.

La munte

La munte, răcirea va fi accentuată în perioada 22-24 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi de 6-8 grade, iar minimele vor coborî în jurul valorii de 0 grade. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, până la maxime medii de 12-15 grade.

„Vor fi precipitații în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 – 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1700 m), trecător și lapoviță și ninsoare. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ după acest interval”, a conchis ANM.