Astronomii au descoperit 84 de surse misterioase de raze X ascunse în galaxii

Deși emit cantități uriașe de energie, cea mai mare parte a radiației lor este emisă sub forma luminii ultraviolete extreme (EUV), care este absorbită de gazul dintre stele.

Obiectele au fost identificate în datele colectate de NASA’s Chandra X-ray Observatory, iar cercetătorii le-au numit „hypersoft X-ray sources”, termen care descrie caracteristicile radiației detectate.

În cazul acestor surse, razele X observate de telescoape reprezintă doar o mică parte din radiația emisă. Cea mai mare parte a energiei ar putea fi eliberată sub formă de EUV, situată între radiația ultravioletă și razele X.

„Ceea ce vede Chandra este doar coada slabă, de energie redusă, a acestei emisii”, a explicat Mustafa Muhibullah, astronom la University of Alabama, citat de ScienceAlert.

Unele dintre obiecte ar putea elibera o cantitate de energie de sute de mii până la milioane de ori mai mare decât cea emisă de Soare, scrie Science Alert.

Cele 84 de surse de raze X au fost găsite în șase galaxii

Cercetătorii au identificat între șapte și 21 de surse în fiecare dintre cele șase galaxii analizate. Printre acestea se numără galaxia Andromeda și M101.

O parte dintre surse au fost observate în aceleași poziții în cadrul unor observații realizate la momente diferite, ceea ce indică faptul că nu este vorba doar despre erori ale detectorului. Unele dintre ele au fost detectate și de telescopul spațial XMM-Newton.

Poziția obiectelor oferă, de asemenea, indicii importante. În galaxia M101, multe dintre sursele de raze X se află de-a lungul brațelor spiralate. În galaxiile eliptice, unele dintre obiecte apar în regiuni populate de stele mai vechi.

Cercetătorii estimează că mai puțin de 3% dintre sursele identificate ar putea fi obiecte fără legătură cu galaxiile analizate.

Sursele de raze X ar putea fi pitice albe, stele neutronice sau găuri negre

Natura celor 84 de obiecte rămâne însă necunoscută. Cercetătorii iau în calcul mai multe posibilități, printre care pitice albe, stele neutronice și găuri negre care acumulează materie de la stelele din apropiere.

„Hypersoft” ar putea descrie astfel nu o singură categorie de obiecte cosmice, ci tipul neobișnuit de radiație care ajunge până la telescoapele astronomilor.

Una dintre cele mai importante ipoteze este că o parte dintre sursele descoperite ar putea fi pitice albe care acumulează materie de la o stea companion. În anumite sisteme, acumularea de materie poate contribui la condițiile care preced o supernovă de tip Ia.

Aceste explozii sunt utilizate de astronomi pentru măsurarea distanțelor cosmice, însă există încă întrebări privind evoluția piticelor albe care ajung să producă astfel de explozii.

Sursele de raze X ar putea explica o parte din misterul supernovelor

Dacă o parte dintre sursele hipersoft sunt pitice albe care acumulează materie și ard hidrogen nuclear, acestea ar putea reprezenta o etapă rar observată în evoluția unor sisteme care ulterior produc supernove de tip Ia.

Cercetătorii subliniază însă că nu toate cele 84 de obiecte vor ajunge să explodeze. Unele ar putea fi sisteme cu stele neutronice sau găuri negre, în timp ce anumite pitice albe ar putea să nu ajungă niciodată la stadiul unei supernove.

Numărul de 84 ar putea reprezenta, de asemenea, doar o mică parte din populația reală. Sensibilitatea redusă a lui Chandra la aceste energii și contaminarea acumulată pe detector limitează capacitatea telescopului de a observa astfel de surse.

Sursele de raze X vor fi studiate cu observații simultane

Pentru a determina natura obiectelor, astronomii au nevoie de măsurători mai precise ale temperaturii și de observații realizate în mai multe domenii ale spectrului electromagnetic.

Observarea simultană în ultraviolet și în raze X ar putea indica ce tip de obiect se află în spatele fiecărei surse.

Descoperirea celor 84 de surse de raze X arată că există populații de obiecte cosmice foarte energetice care pot rămâne ascunse chiar și în datele celor mai puternice telescoape. Studiul, publicat în Nature Astronomy, deschide astfel o nouă direcție pentru cercetarea obiectelor care emit predominant în domeniul ultraviolet extrem.