Cheia nu este doar dacă chelești, ci unde: ce poate dezvălui părul despre sănătate

Căderea părului este una dintre cele mai comune schimbări asociate înaintării în vârstă. Potrivit datelor citate de BBC Science Focus, până la 80% dintre bărbați se confruntă la un moment dat cu un anumit grad de chelie de tip masculin.

În cele mai multe cazuri, fenomenul nu reprezintă un motiv de alarmă. Totuși, oamenii de știință au observat în ultimul deceniu că alopecia androgenetică, în special atunci când afectează partea superioară a scalpului, apare în unele studii împreună cu un risc mai mare pentru anumite probleme de sănătate.

Contează locul în care cade părul

Una dintre cele mai interesante observații este că nu toate formele de chelie par să aibă aceeași asociere cu sănătatea.

O meta-analiză publicată în 2013 în BMJ Open, care a reunit șase studii și aproape 37.000 de bărbați, a indicat o asociere între pierderea părului din zona creștetului și un risc crescut de boală coronariană. În schimb, retragerea liniei părului din partea frontală nu a prezentat aceeași asociere.

Cercetătorii au observat și o relație cu severitatea fenomenului: bărbații cu o chelie ușoară în zona creștetului aveau un risc cu aproximativ 18% mai mare de boală coronariană, cei cu o formă moderată – cu circa 36%, iar în cazul cheliei severe asocierea ajungea la aproximativ 48%.

Ulterior, epidemiologul Guy Eslick a analizat un număr mai mare de cercetări. Analiza sa din 2014, care a inclus peste 29.000 de persoane cu pierdere a părului, a identificat asocieri între chelia masculină și boala coronariană, rezistența la insulină și sindromul metabolic.

Potrivit cercetătorului citat de BBC Science Focus, chelia poate fi asociată și cu factori precum colesterolul ridicat, tensiunea arterială crescută și prediabetul, chiar și după luarea în calcul a unor factori precum vârsta, indicele de masă corporală, fumatul, consumul de alcool și diabetul.

Și prostata apare în cercetări

O analiză publicată în 2025, care a examinat mai multe decenii de cercetări, a găsit de asemenea o asociere între chelia masculină și un risc mai mare de cancer de prostată agresiv și de hiperplazie benignă a prostatei.

Totuși, oamenii de știință avertizează că rezultatele nu sunt uniforme. Unele cercetări au identificat asocieri puternice, în timp ce altele au găsit legături slabe.

De exemplu, un amplu studiu de cohortă realizat în Germania a concluzionat că chelia masculină nu reprezintă un indicator puternic pentru boala coronariană sau pentru factorii de risc cardiovasculari.

Prin urmare, nu există dovezi că un bărbat care chelește va dezvolta în mod inevitabil o boală de inimă.

De ce ar putea exista o legătură?

Explicația ar putea avea legătură cu modul în care organismul răspunde la hormoni.

Chelia de tip masculin este cunoscută medical sub numele de alopecie androgenetică. Ea este influențată de factori genetici și de androgeni, hormonii sexuali masculini.

Un rol important îl are dihidrotestosteronul (DHT), un derivat al testosteronului. Acesta poate determina miniaturizarea progresivă a foliculilor de păr. Foliculii nu dispar neapărat, ci produc fire din ce în ce mai subțiri și mai puțin vizibile.

Profesorul Desmond Tobin de la University College Dublin explică faptul că diferența dintre bărbații care chelesc și cei care își păstrează părul nu constă neapărat în nivelul testosteronului. Mai importantă poate fi sensibilitatea țesuturilor la androgeni.

Această sensibilitate este influențată genetic, iar cercetările recente au identificat peste 380 de regiuni ale genomului asociate cu pierderea părului.

Deoarece androgenii acționează în numeroase țesuturi ale organismului, cercetătorii iau în calcul posibilitatea ca aceleași mecanisme biologice să contribuie atât la pierderea părului, cât și la unele modificări cardiovasculare sau ale prostatei.

Cu alte cuvinte, chelia nu ar provoca neapărat bolile respective. Mai degrabă, ambele ar putea fi manifestări ale unor mecanisme biologice comune.

Un medicament pentru prostată care a devenit tratament pentru chelie

O dovadă interesantă a legăturii dintre androgeni, prostată și păr este finasterida.

Medicamentul a fost utilizat inițial pentru tratarea prostatei mărite la bărbați, însă medicii au observat ulterior că poate favoriza și regenerarea părului.

Un studiu din 2024 a găsit, de asemenea, niveluri mai scăzute ale colesterolului la bărbații care luau finasteridă și a sugerat efecte asupra acumulării plăcilor de aterom în arterele șoarecilor.

Rezultatele sunt însă preliminare. Eșantionul uman a fost mic, iar aceste observații trebuie confirmate prin cercetări clinice mai ample.

În plus, finasterida poate avea efecte adverse, astfel că utilizarea ei trebuie discutată cu un medic.

Chelia nu este un diagnostic

Mesajul principal al cercetărilor este unul mai puțin alarmant decât ar putea sugera titlurile despre „chelie și boli de inimă”.

O zonă rarită sau lipsa părului de pe creștet nu înseamnă că un bărbat are o boală cardiovasculară și nici că o va dezvolta în viitor. Asocierile observate în studii sunt, în general, moderate și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

În schimb, pierderea părului ar putea fi privită ca un motiv suplimentar pentru atenția acordată factorilor de risc care pot fi modificați: alimentație, activitate fizică, fumat, somn și controlul colesterolului, tensiunii arteriale și glicemiei.

Așa cum sugerează profesorul Tobin, chelia ar putea fi mai degrabă un semnal de alarmă pentru un stil de viață mai sănătos decât o sentință medicală.

În final, cercetătorii subliniază că povestea cheliei nu este una exclusiv negativă. Unele studii au arătat că bărbații cu capul ras sunt percepuți drept mai înalți, mai puternici sau mai dominanți.

Dincolo de aspectul estetic, însă, adevărata întrebare nu este ce se întâmplă cu părul de pe cap, ci ce se întâmplă cu sănătatea organismului de dedesubt.