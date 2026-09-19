Studiu: Nu contează doar cât dormi, ci și cum dormi

Cercetătorii de la Universitatea Peking din China au analizat datele a 95.559 de participanți din UK Biobank, o bază de date care conține informații biologice, genetice și despre stilul de viață al aproximativ 500.000 de voluntari din Marea Britanie.

Spre deosebire de multe cercetări anterioare, bazate pe declarațiile participanților despre propriul somn, studiul a folosit date obiective. Persoanele incluse în analiză au purtat accelerometre la încheietura mâinii timp de șapte zile și nopți consecutive, scrie The Independent.

Cercetătorii au urmărit durata diferitelor stadii ale somnului – REM, somn profund și somn ușor –, dar și durata totală a somnului, perioadele de veghe după adormire și regularitatea somnului de la o noapte la alta.

Participanții au fost monitorizați, în medie, timp de nouă ani, iar cercetătorii au verificat înregistrările medicale pentru a identifica eventuale legături cu mai mult de 1.000 de afecțiuni și rezultate de sănătate.

Mai mult somn REM, asociat cu risc mai mic pentru 83 de boli

Una dintre principalele observații ale studiului este că o proporție mai mare de somn REM a fost asociată cu un risc mai mic pentru 83 de boli, printre care insuficiența cardiacă, demența și boala Parkinson.

Somnul profund a fost, la rândul său, asociat cu un risc mai redus pentru șapte afecțiuni, inclusiv diabetul de tip 2 și depresia clinică.

În schimb, persoanele care aveau un somn mai neregulat sau petreceau mai mult timp treze după ce adormeau prezentau asocieri cu un risc mai ridicat pentru unele probleme de sănătate, printre care tulburările de anxietate și tulburările asociate consumului de substanțe.

Șase-opt ore de somn, intervalul asociat cu cel mai scăzut risc

Studiul a analizat și durata totală a somnului. Persoanele care dormeau în mod regulat între șase și opt ore pe noapte au prezentat cel mai scăzut risc pentru mai multe dintre afecțiunile investigate.

În cazul celor care dormeau mai puțin de cinci ore, cercetătorii au identificat asocieri cu un risc mai ridicat pentru 37 de afecțiuni. Riscurile nu au fost însă limitate la persoanele care dormeau prea puțin, fiind observate asocieri și în rândul celor care dormeau mai mult de opt ore.

Cercetătorii au observat că, pentru majoritatea afecțiunilor analizate, durata somnului asociată cu cel mai mic risc s-a concentrat în intervalul de 6-8 ore pe noapte.

Cercetarea nu demonstrează că somnul provoacă direct bolile

Autorii atrag însă atenția asupra unei limite importante: studiul este observațional. Prin urmare, rezultatele arată asocieri între tiparele de somn și riscul unor boli, dar nu demonstrează că un anumit tip de somn cauzează direct apariția sau prevenirea acestora.

Cercetătorii spun că rezultatele oferă noi dovezi privind rolul unui somn de 6-8 ore în menținerea sănătății adulților de vârstă mijlocie și a celor mai în vârstă. Totodată, distribuția diferitelor stadii ale somnului ar putea contribui la această asociere.

Studiul sugerează astfel că evaluarea somnului nu ar trebui să se limiteze la numărul de ore petrecute în pat. Calitatea și structura somnului, regularitatea acestuia și timpul petrecut în diferitele stadii ar putea fi, de asemenea, relevante pentru sănătatea pe termen lung.