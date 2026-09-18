Femeile primesc tratamente mai puțin invazive decât bărbații deși au aceleași afecțiuni. Care este motivul

Deși bărbații și femeile sunt adesea tratați diferit de sistemele de sănătate, cercetătorii au remarcat că nu este clar dacă aceste diferențe dezavantajează vreunul dintre sexe.

Conform Euronews, diferențele dintre sexe sunt evidente în întreaga medicină. Acestea joacă un rol cheie în diagnosticarea și gestionarea pacienților.

Diferențe în modul în care sunt tratate femeile și bărbații

Cercetătorii de la Universitatea St Andrews din Scoția au descoperit diferențe vizibile în modul în care sunt tratați bărbații și femeile.

„Deși direcția constatărilor nu a fost o surpriză, consecvența a fost”, a declarat Miriam Veenhuizen, lector onorific la Facultatea de Medicină St Andrews.

Oamenii de știință au analizat 41 de studii publicate între 2018 și 2023. Ei au descoperit același tipar în cardiologie, chirurgie, medicina de transplant și îngrijirea de urgență.

Femeile care sufereau de insuficiență cardiacă, atac de cord și tahicardie au fost mai predispuse la un tratament conservator medicamentos, comparativ cu proceduri invazive, cum ar fi bypass-ul coronarian și intervenția coronariană percutanată.

Bărbații, mai predispuși la proceduri invazive

Printre pacienții cu boala Parkinson, bărbații au fost mai predispuși să fie trimiși la dispozitive de stimulare cerebrală profundă. Acesta este un dispozitiv implantabil utilizat pentru gestionarea simptomelor.

De asemenea, femeile au fost mai puțin predispuse să primească un transplant de ficat sau să fie trimise la o intervenție chirurgicală, potrivit sursei citate.

„Pentru medici, rezultatele reprezintă un îndemn pentru a verifica dacă tratamentul este oferit pe baza unor criterii clinice, mai degrabă decât pe baza unor presupuneri”, a declarat Andrew O’Malley, co-autor al studiului.

Motivul ar putea avea legătură cu subreprezentarea femeilor în medicină

Deși tendința a fost consistentă în toate studiile, motivele din spatele acesteia rămân neclare.

„Nu este complet clar de ce se întâmplă acest lucru. Este probabil din cauza faptului că femeile au fost subreprezentate în studiile clinice până în ultimele decenii. Astfel, multe ghiduri se bazează pe date de la bărbați”, a spus Veenhuizen.

Cercetătorii au solicitat cercetări suplimentare pentru a înțelege dacă aceste diferențe reflectă variații legitime în practica clinică sau inegalități mai ample. De asemenea, au făcut apel la mai multe cercetări pentru a se asigura că pacienții primesc îngrijire echitabilă.