Groenlanda și Antarctica au pierdut peste 12 trilioane de tone de gheață din 1979. Concluziile alarmante ale unui nou studiu

Pierderea celor 12,5 trilioane de tone de gheață a crescut nivelul mărilor la nivel global cu aproximativ 3,2 centimetri.

Cercetătorii au descoperit că pierderea gheții s-a accelerat în ultimele decenii, în special din anii 1990, potrivit Euronews.

Temperaturile ridicate a oceanelor duc la o deversare mai mare de gheață

Cea mai mare parte a pierderii este legată de temperaturile mai ridicate ale oceanelor. Acestea determină ghețarii să deverseze mai multă gheață în mare.

Studiul combină observații din satelit care acoperă mai mult de patru decenii. Acesta extinde datele până în 1979 pentru Antarctica și 1972 pentru Groenlanda.

Datele arată că învelișurile glaciare au fost relativ stabile în anii 1970, 1980 și până în anii 1990. Ulterior, pierderea de gheață a crescut, cu cea mai puternică accelerație înregistrată în anii 2010.

„Există o tendință clară ca straturile glaciare să piardă din ce în ce mai multă masă, iar acest lucru a crescut de la un deceniu la altul”, spune Inès Otosaka, specialistă în știința gheții la Universitatea Northumbria.

Principala cauză pentru pierderea de gheață

Ea spune că schimbările au fost în mod clar legate de creșterea temperaturilor aerului și oceanelor, conform sursei.

Cercetătorii au descoperit că aproximativ 84% din pierderea de gheață este legată de creșterea deversării de gheață în oceane.

Procesele de suprafață reprezintă restul de 16%. Apa de mare mai caldă poate eroda gheața de dedesubt și de pe marginile ghețarilor, crescând fluxul acestora spre ocean.

În Groenlanda, ghețarul Jakobshavn se retrage cu până la 50 de metri pe zi, spune Otosaka.

Consecințe pentru zonele de coastă

Oamenii de știință spun că până și creșteri mici a oceanelor pot avea consecințe semnificative pentru zonele de coastă.

Pentru fiecare centimetru de creștere a nivelului mării, se estimează că două până la trei milioane de oameni în plus s-ar putea confrunta anual cu inundații costiere.

Mai mult, cercetătorii avertizează că răspunsurile calotelor glaciare la schimbările climatice pot dura decenii. Aceasta înseamnă că pierderea gheții ar putea continua chiar dacă încălzirea globală ar fi ținută sub control.