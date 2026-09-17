O bucată din Soare s-a desprins și ar putea declanșa furtuni pe Pământ. Când va ajunge pe planeta noastră

Un nor mare de materie eliberată de Soare urmează să ajungă pe Pământ joi, conform Euronews.

Atmosfera exterioară a Soarelui conține gaz extrem de fierbinte, încărcat electric. Uneori, cantități uriașe din acest material sunt aruncate în spațiu, în ceea ce oamenii de știință numesc o ejecție de masă coronală (CME), precizează NASA.

Bucata din Soare s-a desprins luni

Evenimentul actual a început luni cu o erupție din regiunea activă AR4528. A doua zi, publicația de astronomie a relatat că analize suplimentare au arătat că o parte din material se îndrepta spre Pământ. Mai mult, ar putea ajunge în jurul zilei de joi, conform modelării Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA).

Meteorologii spun că efectele s-ar putea acumula treptat pe parcursul zilei, mai degrabă decât dintr-o dată. Vântul solar rapid provenit de la o gaură coronală contribuie la impulsul CME.

Când acest material ajunge pe Pământ, poate perturba câmpul magnetic al planetei. Astfel, este provocat ceea ce este cunoscut sub numele de furtună geomagnetică.

Efectele furtunii geomagnetice

În funcție de intensitatea sa, o astfel de furtună poate afecta sateliții, sistemul de navigație și comunicațiile. Pe de altă parte, evenimentele mai severe pot perturba și rețelele electrice, potrivit sursei citate.

De asemenea, pot produce aurora boreală. Particulele încărcate de la Soare interacționează cu gazele din atmosfera Pământului, creând aurore.

În timpul furtunilor geomagnetice mai puternice, luminile se pot răspândi mult mai departe de regiunile polare și pot deveni vizibile în locuri unde în mod normal sunt rare.

Se așteaptă ca furtuna să slabă

Deocamdată, însă, furtuna așteptată este slabă.

NOAA prognozează condiții de G1, cel mai scăzut nivel pe scara sa geomagnetică de cinci grade.

La G1, agenția afirmă că sunt posibile fluctuații slabe ale rețelelor electrice, iar sateliții ar putea experimenta efecte minore. Aurorele pot apărea și ele, dar acestea sunt, în general, așteptate la latitudini mari.

Asta înseamnă că este puțin probabil ca majoritatea oamenilor să observe vreo perturbare tehnologică din cauza acestui eveniment. Prognoza actuală nu indică o apariție neobișnuit de răspândită a aurorelor boreale în Europa.