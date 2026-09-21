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Băsescu, despre cazul lui Georgescu: Nici pe vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate

Fostul președinte Traian Băsescu critică modul în care este gestionat dosarul lui Călin Georgescu și spune că nici în perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DIICOT nu se făceau arestări la un interval atât de mare de la sesizarea faptelor. Băsescu acuză și un „spectacol” al anchetei.
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Alexandra-Valentina Dumitru
21 sept. 2026, 21:58, Politic
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Băsescu: Măcar Kovesi era promptă

Întrebat, luni seara, la B1 TV, de ce Călin Georgescu a fost ridicat abia acum, în condițiile în care plângerea în dosar ar fi fost depusă în urmă cu aproximativ doi ani, Traian Băsescu a spus că întârzierea este greu de explicat.

„Sincer, îmi este foarte greu să înțeleg și trebuie să recunoaștem că nici măcar în vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Kovesi era promptă”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a criticat și modul în care au fost prezentate public acțiunile anchetatorilor, susținând că informațiile din dosar și prezența presei la percheziții transformă ancheta într-un spectacol.

„În cazul lui Georgescu e reclamația de acum doi ani și tu îl scoți cu cătușe astăzi și dai drumul și la informații din dosar, anunți și presa să fie prezentă când îi ieși la percheziția de acasă. Scuzați-mă, un spectacol pe care eu l-am respins și în timpul doamnei Kovesi, îl resping și acum”, a spus Băsescu.

„Îl fac exact cei care criticau ce făcea Kovesi”

Fostul președinte a susținut că există o contradicție între criticile formulate în trecut la adresa modului în care DIICOT își desfășura anchetele și practicile pe care le vede în cazul lui Călin Georgescu.

„Numai că acum îl fac exact cei care criticau ce făcea Kovesi”, a afirmat Băsescu.

Băsescu a precizat că, în opinia sa, în cazul lui Călin Georgescu există fapte care trebuie cercetate, însă modul în care acestea sunt prezentate public este problematic.

„Ca și în timpul lui Kovesi, și în cazul de față, în cazul Georgescu, niște fapte există. Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență”, a spus fostul președinte.

Băsescu: Georgescu are electoratul lui

Întrebat dacă George Simion ar putea beneficia politic de un eventual transfer al electoratului lui Călin Georgescu, Băsescu a respins această posibilitate.

„Georgescu are electoratul lui. El a câștigat într-un segment de electorat pe care nu îl va lua nici Simion, nici Peiu, nici Dungaciu”, a declarat fostul președinte.

Băsescu l-a caracterizat pe Călin Georgescu drept „șarlatan”, poziție pe care spune că a exprimat-o încă de la începutul ascensiunii acestuia în politică.

„Eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un șarlatan. Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne”, a afirmat Băsescu.

„Faptele există”, dar ancheta ar fi trebuit să fie făcută fără spectacol

Fostul președinte a susținut că faptele cercetate în dosarul lui Călin Georgescu există, însă a pus sub semnul întrebării durata anchetei și modul în care au fost făcute publice informațiile.

„Gergeoscu este un șarlatan. Faptele există. Nu sunt suficient probate ca să fie trimis în instanță. Lucru nejustificat având în vedere de când se știe despre aceste fapte. Spectacolul de astăzi este un spectacol, parcă ar fi un spectacol ordonat. Măcar la Kovesi erau spectacolele ei. Aici suntem în fața unui spectacol cu bilete de intrare, cu locuri rezervate”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă Călin Georgescu mai poate reveni în politică, fostul președinte a susținut că acesta „a fost istorie de la bun început”.

„Să susții că ai făcut o campanie prezidențială fără să cheltuiești niciun leu este o șarlatanie ordinară pe care nu o poate înghiți nimeni. El a fost un șarlatan și va pleca din politică urmare a propriilor lui șarlatanii”, a declarat fostul președinte.

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