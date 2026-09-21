Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct

Întrebat cine obișnuiește să i se adreseze șefului statului la persoana a doua singular, Grindeanu l-a indicat pe liderul USR, Dominic Fritz, dar a precizat explicit că acest lucru nu înseamnă că Fritz este autorul replicii.

Controversa a pornit de la o declarație făcută joi de Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Șeful statului a relatat atunci că un lider de partid i-ar fi spus, într-o discuție privată: „Aia cu România este problema ta, aia cu partidul este problema mea”. Președintele a invocat episodul în timp ce critica preocuparea electorală pe care susținea că a remarcat-o în discuțiile cu formațiunile politice.

Nicușor Dan nu a dezvăluit numele interlocutorului său. Ulterior, întrebat din nou despre identitatea acestuia, președintele a confirmat doar că este vorba despre un lider de partid din România.

Grindeanu: „Eu vă pot spune 100% că eu n-am spus”

Întrebat luni seară cine a făcut afirmația relatată de președinte, Sorin Grindeanu a exclus categoric posibilitatea ca el să fi fost autorul.

„Eu vă pot spune 100% că eu n-am spus. Pentru că, așa cum toată lumea știe și mă cunoaște sau a fost la întâlniri cu mine la Cotroceni, eu nu mă adresez președintelui României nici în întâlniri, să spunem, private. Nu mă adresez la persoana a doua singular”, a declarat Sorin Grindeanu.

Argumentul invocat de liderul PSD a fost, astfel, modul formal în care spune că i se adresează lui Nicușor Dan inclusiv în discuțiile care nu sunt publice.

Cine îi vorbește „per tu” președintelui. Grindeanu îl indică pe Dominic Fritz

Întrebat apoi cine dintre liderii politici folosește persoana a doua singular în conversațiile cu Nicușor Dan, președintele PSD a dat un singur nume.

„Singurul pe care l-am văzut că se adresează în acest mod președintelui României sau are conversații de acest tip e Dominic Fritz”, a spus Grindeanu.

Întrebat explicit dacă Dominic Fritz este la „per tu” cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns: „În întâlnirile pe care le-am mai avut în coaliție, da. Spre deosebire de noi, ceilalți, care suntem cu «dumneavoastră». Și eu, și Bolojan, și Kelemen Hunor, și Pambuccian.”

Grindeanu: „Dar asta nu înseamnă că e Dominic Fritz”

De altfel, președintele PSD a ținut să introducă imediat această precizare și să nu îi atribuie liderului USR afirmația relatată de șeful statului.

„Dar asta nu înseamnă că e Dominic Fritz cel care…”, a spus Sorin Grindeanu, intervenind în discuție.

Nicușor Dan nu a dezvăluit identitatea liderului

Președintele a păstrat până acum confidențialitatea asupra identității politicianului la care s-a referit. Declarația inițială a fost făcută joi, în momentul în care Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„Un șef de partid mi-a spus în privat: «Aia cu România este problema ta, aia cu partidul este problema mea»”, a relatat atunci Nicușor Dan.

Șeful statului a folosit episodul pentru a argumenta că, în timpul negocierilor pentru ieșirea din criza politică, a observat la partide ceea ce a descris drept mai multă preocupare pentru calculele electorale decât pentru găsirea unei soluții de guvernare.