Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct

Întrebat cine obișnuiește să i se adreseze șefului statului la persoana a doua singular, Grindeanu l-a indicat pe liderul USR, Dominic Fritz, dar a precizat explicit că acest lucru nu înseamnă că Fritz este autorul replicii.
Controversa a pornit de la o declarație făcută joi de Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.
Șeful statului a relatat atunci că un lider de partid i-ar fi spus, într-o discuție privată: „Aia cu România este problema ta, aia cu partidul este problema mea”. Președintele a invocat episodul în timp ce critica preocuparea electorală pe care susținea că a remarcat-o în discuțiile cu formațiunile politice.
Nicușor Dan nu a dezvăluit numele interlocutorului său. Ulterior, întrebat din nou despre identitatea acestuia, președintele a confirmat doar că este vorba despre un lider de partid din România.
Întrebat luni seară cine a făcut afirmația relatată de președinte, Sorin Grindeanu a exclus categoric posibilitatea ca el să fi fost autorul.
„Eu vă pot spune 100% că eu n-am spus. Pentru că, așa cum toată lumea știe și mă cunoaște sau a fost la întâlniri cu mine la Cotroceni, eu nu mă adresez președintelui României nici în întâlniri, să spunem, private. Nu mă adresez la persoana a doua singular”, a declarat Sorin Grindeanu.
Argumentul invocat de liderul PSD a fost, astfel, modul formal în care spune că i se adresează lui Nicușor Dan inclusiv în discuțiile care nu sunt publice.
Întrebat apoi cine dintre liderii politici folosește persoana a doua singular în conversațiile cu Nicușor Dan, președintele PSD a dat un singur nume.
„Singurul pe care l-am văzut că se adresează în acest mod președintelui României sau are conversații de acest tip e Dominic Fritz”, a spus Grindeanu.
Întrebat explicit dacă Dominic Fritz este la „per tu” cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns: „În întâlnirile pe care le-am mai avut în coaliție, da. Spre deosebire de noi, ceilalți, care suntem cu «dumneavoastră». Și eu, și Bolojan, și Kelemen Hunor, și Pambuccian.”
De altfel, președintele PSD a ținut să introducă imediat această precizare și să nu îi atribuie liderului USR afirmația relatată de șeful statului.
„Dar asta nu înseamnă că e Dominic Fritz cel care…”, a spus Sorin Grindeanu, intervenind în discuție.
Președintele a păstrat până acum confidențialitatea asupra identității politicianului la care s-a referit. Declarația inițială a fost făcută joi, în momentul în care Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
„Un șef de partid mi-a spus în privat: «Aia cu România este problema ta, aia cu partidul este problema mea»”, a relatat atunci Nicușor Dan.
Șeful statului a folosit episodul pentru a argumenta că, în timpul negocierilor pentru ieșirea din criza politică, a observat la partide ceea ce a descris drept mai multă preocupare pentru calculele electorale decât pentru găsirea unei soluții de guvernare.