Dan Tănasă: AUR nu va participa la votul pentru Guvernul Siegfried Mureșan

Tănasă a afirmat că decizia AUR a fost luată în forurile statutare ale partidului și a respins posibilitatea ca parlamentarii formațiunii să voteze diferit.

„Nu mă aștept să trădeze nici măcar un singur coleg de la AUR în această chestiune”, a declarat deputatul, la Gândul.ro, referindu-se la eventualitatea unor voturi în favoarea Guvernului ale unor parlamentari AUR.

Diferența dintre Bolojan și Mureșan

Dan Tănasă a pus sub semnul întrebării capacitatea premierului desemnat de a obține voturile necesare pentru învestire, în condițiile în care acesta nu are sprijinul AUR.

„Mi-e greu să cred că dacă un Ilie Bolojan nu a găsit suficiente pârghii în condițiile în care avea pâinea și cuțitul… n-a găsit suficiente pârghii încât să-și găsească parlamentari să nu-i cadă guvernul, mi-e greu să cred că un personaj ca Vasile Mureșan (Siegfried Vasile Mureșan) o să fie în stare să încropească în condițiile în care el nu are pâinea și cuțitul, să-și găsească transfugi și suficiente voturi în alte circunstanțe”, a mai spus Tănasă la emisiunea „Subiectul Zilei” cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul.

Siegfried Mureșan a anunțat că va negocia susținerea guvernului cu PNL, USR și UDMR și ulterior cu grupul minorităților, excluzând negocierile cu AUR.