Ce măsuri propune Sorin Grindeanu dacă ar fi desemnat premier: Aș folosi primele două săptămâni pentru a vedea în ce situație financiară suntem

Invitat luni seara la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a fost întrebat ce măsuri ar propune în eventualitatea în care Nicușor Dan l-ar numi premier.

„În primul rând, cred că trebuie să vedem cum stăm”, a răspuns liderul PSD.

El a explicat că are semne de întrebare referitor la finanțe.

„Am văzut în urmă cu o săptămână cum Asociația Constructorilor din România a spus următorul lucru: «avem vreo 3 miliarde de euro pe care nu le-a luat nimeni în calcul». Lucrări făcute, nu neplătite, nici măcar nu ne-au lăsat să le facturăm. Asta înseamnă peste 15 miliarde de lei”, a spus Grindeanu.

De asemenea, el a vorbit despre o lipsă de finanțare pentru funcționarea a câtorva domenii cheie.

„Am văzut săptămâna trecută, aproape în fiecare zi, că ne îndreptăm, cel puțin pe domeniul sănătății, spre un colaps”, afirmă el.

„Aș folosi primele două săptămâni pentru a vedea exact în ce situație financiară suntem și aș veni să o prezint fără niciun fel de nuanțe poporului. Să știm exact unde suntem”, a continuar liderul PSD.

A doua măsură prezentată de el este faptul că ar „lucra foarte serios la buget”.

Potrivit acestuia, e obligatoriu ca anul viitor să fie făcută indexarea inflației a pensiilor și salariilor.

„Nivelul de suportabilitate în România a atins punctul de fierbere. Lucrurile acestea trebuie să fie făcute fără niciun fel de ezitare și fără niciun fel de nuanțe”, potrivit social-democratului.

„Vziunile trebuie să se schimbe. Viziunea aceasta de austeritate, de contabil, vedem cu toții că au dat chix. Și nu o spune Sorin Grindeanu. O spun peste 80% dintre români”, a declarat Sorin Grindeanu.