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Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce a discutat liderul PSD cu George Simion

Sorin Grindeanu nu exclude posibilitatea ca România să ajungă la un guvern PSD-AUR până în 2028, însă spune că, în acest moment, partidul condus de George Simion își dorește alegeri anticipate și nu intrarea la guvernare.
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21 sept. 2026, 21:14, Politic
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Întrebat, luni seara, la Antena 3 CNN, dacă un guvern PSD-AUR până în 2028 este posibil, Grindeanu a răspuns: „Eu n-aș exclude această variantă. Sigur”. Liderul PSD a precizat însă că, pentru ca un astfel de scenariu să devină posibil, AUR ar trebui să își schimbe poziția și să își dorească participarea la guvernare.

„Dar, repet, deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. (…) Și să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop. Și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, ăsta-i planul politic”, a spus Grindeanu.

El a relatat că a avut în urmă cu aproximativ trei săptămâni o discuție față în față cu liderul AUR, George Simion, și că acesta i-ar fi spus că își dorește alegeri anticipate.

„Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Și că orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, să știți că e corect să-și dorească alegeri anticipate. Pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Așa că eu nu pot să nu-l cred pe George Simion”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a explicat și că, în actuala configurație parlamentară, PSD și AUR nu au singure majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.

„Matematica parlamentară arată următorul lucru, că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi”, a spus Grindeanu.

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