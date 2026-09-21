Mureșan sfidează decizia PSD! Anunțul de ultimă oră făcut de premierul desemnat. Ce spune despre AUR

Întrebat dacă va mai merge în Parlament după anunțul PSD, Mureșan a răspuns:

„Categoric, da. Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive.”

„Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră”

Premierul desemnat a explicat că unul dintre obiective este prezentarea publică a programului cu care intenționează să guverneze.

„În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat și folosim banii pentru sănătate, pentru educație, pentru sport, pentru grădiniță, acolo unde e nevoie.”

Mureșan a continuat cu critici la adresa social-democraților:

„Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră. O viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Știu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat.”

Premierul desemnat a indicat și alte două argumente pentru prezentarea Cabinetului în Parlament.

„Deci vom merge în Parlamentul României. În primul rând pentru a prezenta o viziune pentru România. În al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar.”

„Și în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios.”

Mureșan acuză PSD de un „gest ostil”

Mureșan a criticat modul în care PSD a reacționat la desemnarea sa și a susținut că social-democrații și-au exprimat rezervele înainte de oficializarea nominalizării.

„Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu față de președintele României. PSD-ul aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea, înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil și față de președintele României.”

Mureșan exclude revenirea PSD la guvernare

Premierul desemnat a făcut însă o distincție între dialogul pentru obținerea unor voturi în Parlament și eventuala cooptare a PSD în Cabinet.

„Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi, împreună cu ei, nu mai putem guverna după experiența din ultimul an.”

Mureșan și-a continuat argumentația:

„Când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte, ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună.”

Mureșan: „Eu nu voi purta dialog cu AUR”. Este un „test al adevărului”

Premierul desemnat a exclus în mod explicit negocierile cu AUR pentru obținerea voturilor necesare învestirii.

„Eu nu voi purta dialog cu AUR, nu mă veți vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, fiindcă cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită de ceea ce noi, Partidul Național Liberal, alături de partenerii de la USR și UDMR, o Românie modernă, europeană, este.”

Mureșan a susținut apoi că votul asupra viitorului Cabinet va reprezenta și un test pentru PSD:

„Deci diferențele noastre de opinie sunt mari. De aceea, în momentul testului adevărului va fi, de fapt, pentru PSD, dacă ei vor rămâne cu AUR sau dacă vor da votul acestui guvern.”

Poziția este în linie cu declarațiile făcute anterior de Mureșan, care anunțase că nu va merge la sediul sau la grupul parlamentar AUR pentru negocieri. AUR a adoptat o poziție similară în sens invers: purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, a declarat luni că formațiunea nu vede motive pentru a participa la discuții cu premierul desemnat și că nu va vota un Guvern din care nu face parte.

„Este acest Guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate”

Siegfried Mureșan a vorbit și despre perspectiva organizării unor alegeri parlamentare anticipate dacă actuala criză politică nu poate fi depășită.

„Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și să aflu de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate.”

Premierul desemnat s-a declarat însă încrezător că Executivul pe care îl va propune poate obține voturile necesare:

„Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment și nu poate fi oprit de nimeni din Parlament.”

Mureșan afirmase și anterior că alegerile anticipate ar putea deveni o necesitate dacă blocajul privind formarea unui Guvern nu este depășit.

Mureșan anticipează o confruntare politică între AUR și „forțele reformatoare”

Întrebat ce ar însemna alegerile anticipate pentru România, premierul desemnat a prezentat propria perspectivă asupra unei eventuale confruntări electorale.

„Sunt absolut convins că alegerile fie acum, fie la termen în 2028, vor însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL-USR alături de Ilie Bolojan. Oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, ei trebuie înțeleși. Mulți dintre oamenii care au votat AUR sunt dezamăgiți de partidele tradiționale.”

Mureșan a recunoscut, în acest context, că propriul partid a făcut greșeli în perioadele în care s-a aflat la guvernare și a susținut că PNL trebuie să încerce să recâștige o parte dintre alegătorii AUR.

„Și partidul meu, Partidul Național Liberal, a făcut greșeli la guvernare în trecut. Trebuie să înțelegem oamenii, trebuie să înțelegem votanții AUR și sunt convins că un program de guvernare care să îndrepte nedreptățile din statul român, să corecteze inechitățile, va convinge unii dintre votanții AUR să voteze Partidul Național Liberal în viitor.”

Premierul desemnat a spus că strategia PNL nu ar trebui să fie una de competiție ideologică directă cu AUR:

„Nu cred că trebuie să intrăm într-o competiție ideologică cu AUR, ci trebuie să prezentăm soluții reale la problemele oamenilor și să ne gândim la țară, nu la fiecare dintre noi.”