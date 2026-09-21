George Simion: AUR nu va vota Guvernul Mureșan | „Vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă”

„Nu vom vota guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”.

Este mesajul scris luni de George Simion pe Facebook.

Liderul AUR își însoțește mesajul cu o fotografie care îl înfățișează pe el ținând în mâini o hârtie pe care scrie mare „Opriți poliția politică”, sugestie la ridicarea, luni, a lui Călin Georgescu.

O alt[ fotografie, în care mai mulți membri AUR pozează cu același mesaj însoțește postarea.

Informații de context

Mesajul vine într-o zi în care formarea noului Guvern a primit o lovitură importantă.

Conducerea PSD a decis luni, în unanimitate, să nu voteze Cabinetul Mureșan.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD va vota doar un guvern din care partidul face parte și i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul.

În aceste condiții, misiunea lui Siegfried Mureșan de a obține voturile necesare pentru învestire devine dificilă.

Pentru aprobarea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Potrivit unui calcul publicat luni de Mediafax, PNL, USR și UDMR pornesc de la 169 de parlamentari, iar chiar într-un scenariu maximal, cu voturile tuturor parlamentarilor minorităților și ale celor neafiliați care ar putea susține cabinetul, totalul ar ajunge la 209 voturi.

Poziția de nesusținere fusese exprimată anterior

AUR, care are un rol important în această aritmetică parlamentară, a anunțat deja că nu va participa la votul pentru Cabinetul Mureșan.

Poziția formațiunii fusese exprimată și anterior, după nominalizarea lui Mureșan, când Simion a transmis că AUR nu susține noul Guvern.

În paralel, Simion își leagă noul mesaj de situația lui Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat luni din trafic de DIICOT, într-un dosar în care procurorii anchetează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

În fața sediului DIICOT s-au adunat susținători ai lui Georgescu, care au scandat mesaje precum „Călin, nevinovat” și „Călin Georgescu, președinte”.