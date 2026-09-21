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Dan Motreanu acuză PSD că prelungește criza politică după decizia de a nu susține Guvernul Mureșan

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuză PSD că „a ales prelungirea crizei” după ce conducerea partidului a decis să nu susțină Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia BPN al PSD a fost luată luni, în unanimitate.
Dan Motreanu acuză PSD că prelungește criza politică după decizia de a nu susține Guvernul Mureșan
Dan Motreanu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
21 sept. 2026, 16:56, Politic
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Într-o postare pe Facebook, Motreanu susține că PSD a decis să voteze împotriva viitorului guvern fără să fi văzut programul de guvernare și echipa de miniștri și fără să fi discutat cu premierul desemnat. El afirmă că social-democrații au avut la dispoziție mai mult de patru luni pentru soluționarea crizei politice.

Liderul liberal argumentează că una dintre obiecțiile PSD invocate anterior era legată de fostul premier Ilie Bolojan. În condițiile în care acesta nu mai este propunerea pentru funcția de prim-ministru, iar Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, Motreanu consideră că PSD ar trebui să analizeze noua propunere înainte de a anunța că votează împotrivă.

Motreanu susține că poziția PSD ar indica faptul că partidul urmărește obținerea funcției de premier, fie direct, fie prin susținerea unui candidat din afara partidului.

PSD a anunțat luni că nu va susține Guvernul Mureșan. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a afirmat că formațiunea nu poate vota un guvern care continuă politicile asociate fostului Cabinet Bolojan și că PSD susține doar un guvern din care face parte.

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